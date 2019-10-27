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Суд в третий раз вынес приговор бывшему руководителю Банковского процессингового центра за хищения

28.10.2019 11:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 октября суд Советского района Минска вынес приговор Геннадию Зубареву, бывшему главе Банковского процессингового центра. Его судили уже в третий раз.


Суд признал бывшего гендиректора центра Зубарева виновным по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса — за хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Как сообщалось раньше, на этом процессе его обвиняли в завладении средствами центра на общую сумму примерно 450 тысяч рублей.

За этот эпизод он теперь получил 7 лет. Но в итоге, путем частичного сложения наказания по этому приговору с двумя предыдущими, вышло следующее:

«Окончательно назначено 8 с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. А также с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет», — сообщили TUT.BY в суде Советского района Минска.

На счету экс-руководителя это уже третий приговор. В феврале 2018-го его осудили на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества за взятки на 2 млн 262 тысячи евро, 265 тысяч долларов и еще 408 тысяч долларов, плюс хищении более 400 тысяч рублей со счетов центра. Фигурант признал вину полностью.

А в мае 2018-го его судили снова, за взятку в 120 тысяч долларов и хищения. Зубарев признал вину и в этом, и тогда путем частичного сложения наказаний по двум приговорам срок увеличился до 7 лет колонии усиленного режима.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь его срок увеличился на полтора года, и всего составил 8 с половиной лет.
 
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