Официально: российский кредит Беларусь не получит

Седьмого транша кредита от Евразийского банка развития Беларусь точно не получит: сроки его получения прошли еще летом.

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу Евразийского банка развития, Беларусь больше не может претендовать на получение последней части российского кредита. Седьмой транш кредита ЕФСР в размере 200 млн долларов был доступен для получения до 30 июня 2019 года.

«С вопросом о его дальнейшем продлении Минфин Беларуси к Управляющему не обращался. С учетом этого дискуссии по вопросу седьмого транша не имеют юридической почвы», — заявили в банке.

Напомним, что в августе российская сторона заявила , что не намерена выдавать Беларуси последнюю часть кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, пока не будут подписаны документы по интеграции. Последний транш российского кредита, который в Беларуси ждали к марту 2019 года, на фоне обострения отношений так до страны и не дошел .

Белорусская сторона сперва говорила о необходимости этого транша, а уже в октябре власти от политических кредитов открестились: министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что У Беларуси есть необходимые источники финансирования в 2019 году. Он р ассказал , что Минск рассчитывает до конца года получить от Китая кредит в эквиваленте более 500 млн долларов (3,5 млрд юаней).

Отметим, что 27 февраля, Ермолович заявил , что Беларусь обратилась к России за кредитом на 600 млн долларов для рефинансирования долга, решение по кредиту российская сторона принимала очень долго, так ничего и не решив в итоге: стороны начали обсуждение интеграции и вопрос повис в воздухе.