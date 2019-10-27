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Официально: российский кредит Беларусь не получит
28.10.2019 13:08 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Седьмого транша кредита от Евразийского банка развития Беларусь точно не получит: сроки его получения прошли еще летом.
Как
«С вопросом о его дальнейшем продлении Минфин Беларуси к Управляющему не обращался. С учетом этого дискуссии по вопросу седьмого транша не имеют юридической почвы», — заявили в банке.
Напомним, что в августе российская сторона
Белорусская сторона сперва говорила о необходимости этого транша, а уже в октябре власти от политических кредитов открестились: министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что У Беларуси есть необходимые источники финансирования в 2019 году. Он
Отметим, что 27 февраля, Ермолович
Ранее глава Национального банка Беларуси
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Седьмого транша кредита от Евразийского банка развития Беларусь точно не получит: сроки его получения прошли еще летом.
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