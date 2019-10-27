Российско-белорусский магнат построил большой офис возле «Арена Сити»

Источник материала: Tut.by

По соседству с торговым центром «Арена Сити», расположенным недалеко от жилого квартала Дрозды, популярного среди чиновников и бизнесменов, вырос новый нарядный сосед — четырехэтажный офис. На днях на него водрузили шильду «Группа компаний Содружество».



Фото: Андрей Полетило

Это здание из стекла и металла — не просто красивое помещение. Это также свидетельство того, что бизнес владельцев компании в Беларуси сейчас растет.

Владельцы, выходцы из Беларуси Александр и Наталья Луценко, имеют много активов в России, Бразилии и Турции. Их совместное состояние Forbes оценивает в 850 млн долларов.

«Содружество», головная компания которой зарегистрирована в Люксембурге, занимается переработкой соевых бобов и рапса, закупкой зерновых и масличных культур. По итогам 2018 финансового года выручка группы «Содружество» выросла на 15% до 2,6 млрд долларов, чистая прибыль — в два раза, до 83 млн долларов.

Последние 8 лет «Содружество» активно росло и в Беларуси. Самый крупный проект — создание производственного логистического комплекса в Сморгони, в который уже инвестировано 220 млн долларов, сказали TUT.BY в белорусском офисе компании.

В 2011-2014 годах входящая в состав группы компания «Белагротерминал» ввела в эксплуатацию крупный логистический комплекс, мощностью единовременного хранения 100 тысяч тонн сыпучих, тарных и наливных грузов. Компания также обзавелась собственным парком из 500 вагонов (375 хопперов-зерновозов и 125 цистерн)



Фото: sodrugestvo.ru

На втором этапе, в 2016-2018 году, «Белагротерминал» запустил на этой же площадке самый мощный в Беларуси маслоэкстракционный завод. Предприятие рассчитано на переработку 2 тысяч тонн в сутки масличных культур (соя, рапс, рыжик, лен).

До конца 2020 года белорусское подразделение «Содружества» планирует увеличить парк вагонов в 2 раза и построить котельную на торфе с когенерацией. В среднесрочной перспективе значится возведение цеха по производству рапсового протеинового концентрата.

Для управления новыми активами и растет офис. Сейчас белорусская «дочка» «Содружества» еще арендует помещения в центре Минска. Переезд «в свой новый офис» в конце проспекта Победителей ожидается в ноябре. Но в компании комментарии на этот счет назвали преждевременными.

Александр Луценко родился в Восточном Берлине в 1962 году, но высшее образование получил в Минском высшем военно-политическом училище и Военной академии Беларуси.

Свою первую фирму супруги Луценко создали в 1994 году в Минске. Тогда они торговали рыбной мукой и другими кормовыми добавками.

Спустя 10 лет супруги расширили свой бизнес в Калининградскую область, построив в свободной экономической зоне 2 завода по изготовлению растительного масла, включая соевое.

Сейчас Александр Луценко занимает 119-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2019», Наталья Луценко — 8 место средит самых состоятельных женщин-предпринимателей России.



Фото: rugrad.eu

Их дочь Елена является директором по налоговому планированию «Содружества». Она окончила экономический университет в Минске и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы, свободно говорит на английском и немецком языках, говорится на сайте компании.

По информации « Ежедневника », Луценко до сих пор имеют белорусское гражданство.