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«Не надо призывать мир встать на защиту Беларуси». Лукашенко - о размещении военных США в Литве

28.10.2019 14:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 танков просто смешно для нашей армии, но вопрос в другом, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 28 октября. Он заслушал доклад о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Беларуси, предложениях по реагированию. На прошлой неделе президент поручил Совбезу и Минобороны продумать реакцию на переброску американских военных на литовский полигон, который находится в 15 км от границы с Беларусью.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

С докладом к президенту пришли государственный секретарь Совбеза Станислав Зась, министр обороны Андрей Равков и начальник главного разведывательного управления — заместитель начальника Генштаба ВС Павел Тихонов.

— Это, конечно, бронетанковый кулак, не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин — это просто смешно против белорусской армии. Мы же, как я часто говорю, четыре модернизации своей армии провели, и мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником мы, не дай бог, сможем столкнуться. Мы к этому готовились, поэтому 30 танков просто смешно для нашей армии. Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять.

Но, президент подчеркнул, что вопрос в другом.

— Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать", — заявил президент.

Президент отметил, что следил за реакцией СМИ и общества на сообщения о размещении в Литве бронетанковой техники и контингента ВС США.

Он заявил, что, исходя из доклада разведывательного управления, посмотрел на дислокацию войск НАТО в Западной Европе, а также роль перебрасываемых американцами сил.

— Идет переброска. И наша разведка это фиксирует. Молодцы. От момента выгрузки в латвийском порту в Риге до следования к месту дислокации мы имеем все данные. Полтысячи где-то военных, до 600 человек, которые перебрасываются к нашей границе. Где-то 29−30 танков, бронемашины со всем сопутствующим персоналом, — сообщил президент.

Лукашенко отметил, что, отслеживая разного рода заявления политиков, журналистов, блогеров и шарлатанов, видит некие конспирологические версии.

— Никакой здесь конспирологии нет. Еще раз подчеркиваю: эта бригада не соперник нашим Вооруженным Силам. Мы, откровенно говоря, можем справиться с ними даже нашими мобильными десантно-штурмовыми подразделениями, которые выполняют соответствующие функции. У нас у самих достаточно сил и средств для того, чтобы реагировать на подобные вещи, и не только на подобные. Поэтому не надо тут призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить, — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что Беларусь за прошедшие столетия уже неоднократно страдала от чужих войн и политика страны направлена на то, «чтобы в этом регионе и Европе в целом — нашем общем доме — был мир».

Он напомнил о некоторых уроках прошлого, когда перед началом Великой Отечественной войны уверяли, что войны не будет, а с гитлеровской Германией подписывались договоры.

— Нас всегда нацеливали тогда не отвечать на провокации. И мы, сложив руки, имея в Украине и Беларуси колоссальные силы, потеряли Украину и Беларусь в считаные месяцы. Поэтому да, мы принимаем заявления политиков Европы и Америки, военных наших коллег о том, что они миролюбивые люди и не собираются с нами воевать. Мы это слышим, понимаем, принимаем, но исходя из уроков прошлого порох должны держать сухим и на любые акции подобного рода мы должны адекватно реагировать. Никакого бряцания оружием. Ни в коем случае!, — сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что в Беларуси не будут по поводу этой ситуации выдавать разные фейки в СМИ, как это происходит у некоторых сильных мира сего.

— Нам эти фейки не нужны. Мы должны четко сказать людям, как мы на это будем реагировать и сколько это будет стоить. И своим соперникам тоже, — добавил он.

— Вы видите по событиям в Сирии. Если американцы с бензовозами или без бронетехники, и даже без оружия, все стараются подальше от них держаться. Только бы не столкнуться с американцами, потому что на них обрушится какая-то несокрушимая мощь. Это надо учитывать. Армия США, НАТО, расквартированное здесь в Европе, это действительно мощь. Но американцы должны понимать: не дай бог, какое-то столкновение, то мы (люди военные) в паспорта смотреть не будем. Кто против нас будет воевать — американцы, литовцы, немцы или еще кто-то… Мы в паспорта не смотрим.

Что происходит

Напомним, батальон сухопутных войск США, в составе которого будет более 500 военнослужащих, прибудет в Литву в октябре в рамках операции Вооруженных сил США «Атлантическая решимость» и будет здесь до весны следующего года. На этот раз американские войска собираются не для международных учений, а для долгосрочного развертывания. Всего, по данным белорусской стороны, в учениях примет участие 40 тысяч человек.

Военные разместятся на полигоне в Пабраде, в десятке километров от границы с Беларусью, в инфраструктуру которого Литва вложила значительные средства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совбезу и Минобороны продумать реакцию на переброску американских военных на литовский полигон.

Литва заверила Минск, что нет «никаких военных или иных угроз суверенитету Беларуси, по крайней мере, с западной стороны».

 
Теги: Минск
 
 
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30 танков просто смешно для нашей армии, но вопрос в другом, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 28 октября. Он заслушал доклад о военно-политической...
 
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