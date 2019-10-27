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В Минске окружная избирательная комиссия отменила регистрацию Оксаны Юшкевич кандидатом в депутаты

28.10.2019 14:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минская окружная комиссия Чкаловского избирательного округа № 96 отменила регистрацию Оксаны Юшкевич кандидатом в депутаты. Об этом говорится в решении комиссии, опубликованном на сайте администрации Октябрьского района Минска.


Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Поводом для отмены регистрации стало поступившее в окружную избирательную комиссию обращение гражданки Сташевской Т.Л. «о нарушении избирательного законодательства при проведении агитации в поддержку кандидата в депутаты на пикете возле здания Академии управления при президенте 20 октября».

Комиссия изучила приложенные к обращению фотоматериалы и пришла к нескольким выводам: пикет размещен в разрешенном месте, однако по информации Мингорисполкома заявлений (уведомлений) о проведении массовых мероприятий на территории Минска от Юшкевич не поступало; во время агитации кандидат в депутаты Юшкевич предлагала в качестве агитационного материала листовки общественной организации «Европейская Беларусь», хотя эти печатные материалы не содержали обязательных исходных данных.

«В соответствии с частью 12 статьи 45 Избирательного кодекса печатные материалы кандидатов в депутаты должны содержать следующие выпускные данные: наименование и адрес организации (индивидуального предпринимателя) изготовившей агитационные печатные материалы, номер свидетельства о государственной регистрации изготовителя печатных изданий и дату его выдачи, тираж и номер заказа, ФИО заказчика», — говорится в решении комиссии.

Из-за того, что Юшкевич ранее уже вынесли два предупреждения, комиссия решила отменить регистрацию ее кандидатом.

В комментарии БелаПАН Оксана Юшкевич отметила, что не нарушала Избирательный кодекс.

— Заявление на проведение пикетов есть, есть уведомление со списком мест, где мы будем их проводить. Список этот есть и на официальном сайте ЦИК. Об этом также я говорила членам избирательной комиссии и сотрудникам Октябрьского РУВД, которые на пикете ко мне подходили. Что касается листовок, я не понимаю, что они имеют в виду под нарушением. На листовках информация о том, кто мы и что представляем, была, — рассказала кандидат в депутаты.

Юшкевич также подчеркнула, что решения окружной избирательной комиссии у нее на руках нет, по почте она его тоже не получала.

— В любом случае мы будем идти до конца, до последней инстанции. Пока же будем дальше проводить пикеты, — сказала она.

При этом Юшкевич отметила, что предупреждение, вынесенное 23 октября, сейчас обжалуется в Минской городской комиссии.

— Если городская комиссия мне в удовлетворении жалобы откажет, я подам в суд, — заявила она. — Пока же длится процесс и суд ничего не постановил, решение участковой избирательной комиссии не имеет никакой юридической силы.

 
Теги: Минск
 
 
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Поводом стали якобы несанкционированный пикет, на котором кандидат раздавала листовки «Европейской Беларуси» без обязательных исходных данных.
 
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