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«Если вдруг нештатная ситуация, мало не покажется по обе стороны границы». Лукашенко - о защите БелАЭС

28.10.2019 14:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за того, что полигон в Литве, где размещаются военные и танки США, находится недалеко от БелАЭС, «надо быть здесь поаккуратнее». Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с госсекретарем Совбеза Станиславом Засем, министром обороны Андреем Равковым и начальником главного разведывательного управления — замначальника Генштаба ВС Павлом Тихоновым.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Президент прокомментировал намечающиеся большие учения в Европе, которые пройдут с участием американских войск.

— Среднесрочное будущее — это их учения. Прежде всего это вам поручение — военным — подготовиться к их учениям. Они проводят свои учения — мы, к примеру, реагируя на это, проводим свои учения или еще что-то. А литовцы должны понимать, что адекватные ответы — это одно. Но у нас достаточно сил и средств для того, чтобы ответить асимметрично, как сегодня принято у политиков говорить, — подчеркнул глава государства, передает пресс-служба главы государства.

Президент обратил внимание, что полигон Пабраде, где размещаются американские военные, находится буквально в нескольких километрах от Белорусской атомной станции.

— Поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет", — предупредил Лукашенко.

Президент заявил, что в Беларуси хорошо защитили атомную станцию с воздуха, но надо подумать и о более серьезной наземной защите.

— Мы там создали целый противовоздушный полк с новейшим вооружением — «Тор-М2» (зенитный ракетный комплекс) — недавно закупили и перебросили туда. Наши военные владеют этим оружием в совершенстве.

Лукашенко уверен, что в Литве понимают: если вдруг случится нештатная ситуация на атомной станции, то мало не покажется по обе стороны границы.

«Не надо призывать мир встать на защиту Беларуси». Лукашенко — о размещении военных США в Литве

Президент отметил, что не хочет, чтобы все подумали, что Беларусь станет закупать какие-то новые масштабные вооружения и на это будут выделены большие средства.

— Мы, конечно, на это денег жалеть не будем. Найдем эти деньги. Но мы не Россия, которая имеет углеводороды, не Америка, которая печатает доллары. У нас столько денег нет, поэтому наш главный принцип в обороне страны — неприемлемый урон для противника. Из этого надо исходить, — заявил Лукашенко.

— Все должны понимать: если они с нами соберутся воевать, то мы будем ориентироваться на то, что можем нанести этим противникам неприемлемый ущерб. Я не хочу конкретизировать, чтобы мои кости потом не перемывали разные блогеры и сутенеры. Мы как военные люди понимаем, что такое неприемлемый ущерб. Для этого у нас тоже есть оружие, — сказал он.

Президент отметил, что Беларусь не бряцает оружием, а готовит адекватные ответы на любые телодвижения: «И то, что меня настораживает, — это прецедент. Не хотелось бы, чтобы в 15 км от наших границ размещались войска, неважно, какие они там».

Напомним, учения Defender Europe, которые пройдут в 2020 году, станут крупнейшими маневрами американской армии в Европе за 25 лет. В них примут участие больше 20 тысяч солдат и столько же единиц техники, отправленной из США. Еще 13 000 единиц техники будет задействовано из запасов, которые оставались в Европе.

 
 
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Из-за того, что полигон в Литве, где размещаются военные и танки США, находится недалеко от БелАЭС, «надо быть здесь поаккуратнее», заявил президент.
 
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