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Дренирующий асфальтобетон

28.10.2019 12:02 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Вот уже более полувека во многих странах мира при строительстве дорог применяют дренирующий асфальтобетон. На проезжей части дороги, покрытие которой выполнено из такого бетона, вода не задерживается и быстро стекает к обочинам. Это исключает явление аквапланирования при быстрой езде. Коэффициент сцепления колеса с дренирующим асфальтобетонным покрытием при движении со скоростью 100 километров в час снижается по сравнению с сухим покрытием всего на 20 процентов. В случае же плотного покрытия на все 50 процентов. К другим привлекательным чертам дренирующего асфальтобетона относятся малошумность и большая устойчивость к колееобразованию по сравнению с плотным шероховатым асфальтобетоном. Кроме того, материал, о котором и дет речь, обладает повышенной видимостью в ночное время. На нем хорошо видна разметка. Наконец, он, несмотря на большую открытую пористость, достаточно водостоек и морозостоек.

Содержание битума в таком дорожно-строительном материале, который используют при укладке нового слоя по изношенному, достигает 7 процентов. Избыточное количество битума необходимо для кольматажа трещин старого покрытия и обеспечения необходимого сцепления нового слоя со старым. В России состав этого пористого материала, могущего быть использованным при строительстве, ремонте и капитальном ремонте дорожных асфальтобетонных покрытий.

А также при устройстве и ремонте слоев проезжей части мостов и путепроводов, разработали специалисты лаборатории рязанского строительного холдинга VELLCOM group. Каковым многопрофильным холдингом данное изобретение и было введено в производство. По зарубежным данным, дренирующий асфальтобетон рассчитан на эксплуатацию в покрытии автомобильной дороги в течение 15 лет.

www.vellcom.ru
 
 
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Вот уже более полувека во многих странах мира при строительстве дорог применяют дренирующий асфальтобетон. На проезжей части дороги, покрытие которой выполнено...
 
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