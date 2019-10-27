Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дренирующий асфальтобетон Вот уже более полувека во многих странах мира при строительстве дорог применяют дренирующий асфальтобетон. На проезжей части дороги, покрытие которой выполнено...

Вот уже более полувека во многих странах мира при строительстве дорог применяют дренирующий асфальтобетон. На проезжей части дороги, покрытие которой выполнено из такого бетона, вода не задерживается и быстро стекает к обочинам. Это исключает явление аквапланирования при быстрой езде. Коэффициент сцепления колеса с дренирующим асфальтобетонным покрытием при движении со скоростью 100 километров в час снижается по сравнению с сухим покрытием всего на 20 процентов. В случае же плотного покрытия на все 50 процентов. К другим привлекательным чертам дренирующего асфальтобетона относятся малошумность и большая устойчивость к колееобразованию по сравнению с плотным шероховатым асфальтобетоном. Кроме того, материал, о котором и дет речь, обладает повышенной видимостью в ночное время. На нем хорошо видна разметка. Наконец, он, несмотря на большую открытую пористость, достаточно водостоек и морозостоек.Содержание битума в таком дорожно-строительном материале, который используют при укладке нового слоя по изношенному, достигает 7 процентов. Избыточное количество битума необходимо для кольматажа трещин старого покрытия и обеспечения необходимого сцепления нового слоя со старым. В России состав этого пористого материала, могущего быть использованным при строительстве, ремонте и капитальном ремонте дорожных асфальтобетонных покрытий.А также при устройстве и ремонте слоев проезжей части мостов и путепроводов, разработали специалисты лаборатории рязанского строительного холдинга VELLCOM group. Каковым многопрофильным холдингом данное изобретение и было введено в производство. По зарубежным данным, дренирующий асфальтобетон рассчитан на эксплуатацию в покрытии автомобильной дороги в течение 15 лет.www.vellcom.ru