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Когда в Беларуси заработает 5G?
28.10.2019 15:28 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси может заработать 5G: правительство рассматривает возможности строительства сети и готово рассматривать предложения инвесторов.
Сегодня в Минске прошла встреча заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина с послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер. Встреча была организована в преддверии визита Александра Лукашенко в Австрию. Также на ней обсуждались вопросы сотрудничества двух стран, в том числе, работа австрийского концерна A1 Telekom Austria Group.
«На мой взгляд, вопрос, который остается в подвешенном состоянии, это развитие сети 5G. Сегодня в правительстве мы прорабатываем различные варианты строительства этой сети. Есть предложение компании A1, есть предложение МТС, поэтому мы планируем в ближайшее время эти варианты обсудить, чтобы выработать какое-то решение и понимать, в каком направлении будем двигаться», - цитирует Турчина
Белорусский чиновник отметил, что правительство прорабатывает различные варианты строительства сети 5G в Беларуси и готово изучить, в том числе, предложения австрийского концерна A1 Telekom Austria Group.
Напомним, что Александр Лукашенко и Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
Телеком-оператор velcom (ныне А1)
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В Беларуси может заработать 5G: правительство рассматривает возможности строительства сети и готово рассматривать предложения инвесторов.
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