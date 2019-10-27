ЕС об очередном смертном приговоре: Выступаем против смертной казни при любых обстоятельствах

Источник материала: Tut.by

Европейский союз выражает искреннее сочувствие всем, кто пострадал от преступления, совершенного Виктором Сергилем, но ЕС выступает против смертной казни при любых обстоятельствах. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Косьянчич.



Фото: Reuters

«Смертная казнь является бесчеловечным и неэффективным наказанием, которое не является сдерживающим фактором. Введение моратория на исполнение смертных приговоров в Беларуси стало бы позитивным шагом на пути к отмене смертной казни в стране», — говорится в заявлении.

В ЕС также считают, что тем самым Беларусь присоединилась бы к растущему числу стран, которые отменили смертную казнь либо законодательно, либо де-факто, то есть на протяжении последних 10 лет казни не осуществляются в 160 странах мира.

Напомним, 25 октября Брестский областной суд огласил приговор по делу о жестоком убийстве 8-месячной девочки в Лунинце. 26-летнюю мать девочки и ее 48-летнего знакомого Виктора Сергиля признали виновными в групповом убийстве заведомо малолетней с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Женщине назначили 25 лет лишения свободы в колонии общего режима — это максимум для женщин в Беларуси, ее сообщнику — смертную казнь.