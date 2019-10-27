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ЕС об очередном смертном приговоре: Выступаем против смертной казни при любых обстоятельствах
28.10.2019 15:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Европейский союз выражает искреннее сочувствие всем, кто пострадал от преступления, совершенного Виктором Сергилем, но ЕС выступает против смертной казни при любых обстоятельствах. С таким
«Смертная казнь является бесчеловечным и неэффективным наказанием, которое не является сдерживающим фактором. Введение моратория на исполнение смертных приговоров в Беларуси стало бы позитивным шагом на пути к отмене смертной казни в стране», — говорится в заявлении.
В ЕС также считают, что тем самым Беларусь присоединилась бы к растущему числу стран, которые отменили смертную казнь либо законодательно, либо де-факто, то есть на протяжении последних 10 лет казни не осуществляются в 160 странах мира.
Напомним, 25 октября Брестский областной суд
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