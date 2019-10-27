ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕС об очередном смертном приговоре: Выступаем против смертной казни при любых обстоятельствах

28.10.2019 15:33 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Европейский союз выражает искреннее сочувствие всем, кто пострадал от преступления, совершенного Виктором Сергилем, но ЕС выступает против смертной казни при любых обстоятельствах. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Косьянчич.


Фото: Reuters

«Смертная казнь является бесчеловечным и неэффективным наказанием, которое не является сдерживающим фактором. Введение моратория на исполнение смертных приговоров в Беларуси стало бы позитивным шагом на пути к отмене смертной казни в стране», — говорится в заявлении.

В ЕС также считают, что тем самым Беларусь присоединилась бы к растущему числу стран, которые отменили смертную казнь либо законодательно, либо де-факто, то есть на протяжении последних 10 лет казни не осуществляются в 160 странах мира.

Напомним, 25 октября Брестский областной суд огласил приговор по делу о жестоком убийстве 8-месячной девочки в Лунинце. 26-летнюю мать девочки и ее 48-летнего знакомого Виктора Сергиля признали виновными в групповом убийстве заведомо малолетней с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Женщине назначили 25 лет лишения свободы в колонии общего режима — это максимум для женщин в Беларуси, ее сообщнику — смертную казнь.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ЕС отреагировали на приговор суда Брестской области по делу о жестоком убийстве 8-месячной девочки в Лунинце.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Когда в Беларуси заработает 5G?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика