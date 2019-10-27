Равков: Настораживает постоянное увеличение контингента НАТО у наших границ

Источник материала: Tut.by

Беларусь предпримет ряд мер в ответ на размещение у нашей границы техники НАТО и проведение учений. Об этом журналистам сообщил министр обороны Андрей Равков, сообщает телеканал «Беларусь 1» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Сегодня тот накал по проведению учений на сопредельной территории, конечно, намного выше, чем был, например, пять лет назад, и мы тоже это отслеживаем и принимаем соответствующие меры противодействия этим процессам», — цитирует Равкова «Звязда».

По словам министра, будет усилена государственная граница, увеличена численность сухопутного контингента на литовском направлении. Также предпринимается ряд информационных и дипломатических мер, что, по его словам, «позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы».

«Я уверен, что эти меры, которые будут проводиться, абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории, и они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле эту ситуацию и обстановку», — констатировал Андрей Равков.

Что происходит

Предстоящей весной в Литве пройдут крупномасштабные учения НАТО «Атлантическая решимость». До их старта еще полгода, но тяжелая бронетехника: американские танки «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли» — уже прибыли на полигон Пабраде, который находится примерно в 15 километрах от границы с Беларусью. Также в октябре в Литву прибудет батальон сухопутных войск США, в составе которого будет более 500 военнослужащих. Всего, по данным белорусской стороны, в учениях примет участие 40 тысяч человек.

Как отметил Андрей Равков, «настораживают не сами учения» у нашей границы.

«Проведение учений на этом полигоне (Пабраде. — Прим. TUT.BY), нахождение там танкового батальона, группировки, созданной под учения, не так страшно. Настораживает, что идет постоянное увеличение этого контингента. Второе — даже мы, проводя учения на территории Республики Беларусь, не держим там войска по полгода, как это предусматривается на этом полигоне», — отметил министр обороны.

Александр Лукашенко на прошлой неделе поручил Совбезу и Минобороны продумать реакцию на переброску американских военных на литовский полигон.

Литва заверила Минск, что нет «никаких военных или иных угроз суверенитету Беларуси, по крайней мере, с западной стороны».