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Минские власти разрешили провести шествие в Куропаты на «Дзяды»
28.10.2019 16:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мингорисполком удовлетворил заявку Консервативно-христианской партии — БНФ на проведение 3 ноября традиционного шествия и митинга в месте массового захоронения жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты по случаю дня поминовения предков «Дзяды».
Как сообщил БелаПАН ответственный секретарь КХП-БНФ и глава общественной дирекции народного мемориала Куропаты Алесь Чехольский, разрешение получено 28 октября. Минские власти уведомили об этом заместителя председателя партии Юрия Беленького сегодня на встрече в Мингориcполкоме.
Сбор участников акции назначен на 11.30 у здания Минского часового завода «Луч», возле станции метро «Парк Челюскинцев». Шествие начнется в 12.00.
КХП-БНФ подала заявку на проведение акции 13 октября.
Ранее Чехольский предложил представителям региональных инициатив собрать своих активистов и присоединиться к минской акции на «Дзяды» с растяжками, на которых были бы указаны названия мест массовых расстрелов, мемориализацией которых они занимаются. Таким образом, по его мнению, будет показано, «что приезжают люди со всей Беларуси и сколько таких мест в стране».
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Сбор участников акции назначен на 11.30 у здания Минского часового завода «Луч», возле станции метро «Парк Челюскинцев». Шествие начнется в 12.00.
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