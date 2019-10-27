Минские власти разрешили провести шествие в Куропаты на «Дзяды»

Источник материала: Tut.by

Мингорисполком удовлетворил заявку Консервативно-христианской партии — БНФ на проведение 3 ноября традиционного шествия и митинга в месте массового захоронения жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты по случаю дня поминовения предков «Дзяды».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщил БелаПАН ответственный секретарь КХП-БНФ и глава общественной дирекции народного мемориала Куропаты Алесь Чехольский, разрешение получено 28 октября. Минские власти уведомили об этом заместителя председателя партии Юрия Беленького сегодня на встрече в Мингориcполкоме.

Сбор участников акции назначен на 11.30 у здания Минского часового завода «Луч», возле станции метро «Парк Челюскинцев». Шествие начнется в 12.00.

КХП-БНФ подала заявку на проведение акции 13 октября.

Ранее Чехольский предложил представителям региональных инициатив собрать своих активистов и присоединиться к минской акции на «Дзяды» с растяжками, на которых были бы указаны названия мест массовых расстрелов, мемориализацией которых они занимаются. Таким образом, по его мнению, будет показано, «что приезжают люди со всей Беларуси и сколько таких мест в стране».