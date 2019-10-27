Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Технология Hololens не имеет ограничений Шлем смешанной реальности Hololens для визуального контроля строительно-монтажных работ в соответствии с проектом был впервые представлен в России 6 июня 2019 года в...

Шлем смешанной реальности Hololens для визуального контроля строительно-монтажных работ в соответствии с проектом был впервые представлен в России 6 июня 2019 года в рамках московского BIM-форума. Представила новинку Xella Group в лице руководителя направления BIM и цифровой трансформации этой компании Майкла Ван Тенделоу. При радиусе контролируемого поля обзора 100-200 метров точность позиционирования строительных конструкций с помощью Hololens составляет 1-3 миллиметра. Задачей разработчиков было принести BIM прямо на стройплощадку, исключив лишнее, двухмерное звено в цепочке передачи информации, повысить качество выполнения работ и сократить число ошибок. Прибор Hololens разработан совместно с компанией Microsoft. Вооруженный этим прибором специалист может присутствовать одновременно в двух измерениях.На реальной стройплощадке и внутри виртуальной модели здания.Фактически отображаемая прибором пространственная модель представляет собой инструкцию по сборке здания. Семь встроенных камер и GPS-навигатор обеспечивают высокую точность позиционирования. BIM-модель загружается в шлем из облака в режиме реального времени, поэтому все изменения, вносимые архитекторами и проектировщиками, моментально отображаются и в виртуальной проекции. С другой стороны, любые корректировки, сделанные на стройплощадке, также моментально фиксируются в основной BIM-модели.Для привязки специалиста к определенной точке обзора внутри строящегося здания его этажи и ключевые элементы маркируется баркодами. Система автоматически распознает их и загружает соответствующий фрагмент модели. Перемещение, масштабирование и управление меню осуществляются с помощью жестов, которые распознают чувствительные камеры шлема.Решение, о котором идет речь, позволяет с высокой точностью моделировать кладку из выпускаемых компанией газобетонных блоков YTONG. Однако технология не имеет ограничений и позволяет загружать любые детали проекта, для которых разработаны соответствующие BIM-библиотеки. Обмен данными происходит с использованием кроссплатформенного формата ICF.www.ytong.ru