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Испытательное оборудование промышленного уровня

28.10.2019 12:33 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Государственную аккредитацию прошла лаборатория Инженерно-строительного института Сибирского федерального университета. Не так давно здесь появилась установка, создающая избыточное давление. С помощью этой установки можно оценивать водонепроницаемость бетона. По информации доцента кафедры строительных материалов и технологий строительства Инженерно-строительного института Евгения Пересыпкина, знать этот показатель важно при возведении гидротехнических и бетонных сооружений, работающих в условиях повышенной влажности. Резервуаров для воды, тоннелей метрополитенов, фундаментов, подвалов. Еще в лаборатории теперь есть установка для определения и проверки ударной вязкости металлов. Данное оборудование позволяет тестировать прочность и хрупкость металлических и железобетонных строительных конструкций. В том числе мостовых, в том числе в критических условиях, связанных с низкими, до минус 63 градусов, температурами. Это особенно актуально для арктических территорий, где супернизкие температуры существенно влияют на стальные сооружения. В настоящее время аналоги подобных испытательных аппаратов имеются только на крупных производственных предприятиях региона.

www.interfax-russia.ru
 
 
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Государственную аккредитацию прошла лаборатория Инженерно-строительного института Сибирского федерального университета. Не так давно здесь появилась...
 
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