ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возможность масштабной переработки отходов

28.10.2019 12:54 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

С помощью особого дробления бетонного лома, его увлажнения и добавления сырьевого материала можно получать полноценный прессованный строительный материал. Запатентовала этот способ переработки бетонного лома команда разработчиков Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова в составе заведующего кафедрой строительных материалов, д.т.н., профессора Геннадия Овчаренко, ассистента кафедры Артема Викторова и магистра кафедры Дмитрия Назарова. Разработанный способ позволяет повысить прочность получаемого материала. Изобретение может быть использовано при производстве кирпича, тротуарной плитки и других мелкоштучных изделий, а также при устройстве оснований, в том числе оснований дорог. Возможна организация экономичной масштабной переработки отходов в виде бетонного лома в полезные продукты. Нужно отметить, что вся научная деятельность АлтГТУ построена в кооперации с разными производствами. Это позволяет наиболее оптимально проводить эксперименты и тестировать изобретения в деле.

www.altstu.ru
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С помощью особого дробления бетонного лома, его увлажнения и добавления сырьевого материала можно получать полноценный прессованный строительный материал....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Испытательное оборудование промышленного уровня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика