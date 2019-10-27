Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возможность масштабной переработки отходов С помощью особого дробления бетонного лома, его увлажнения и добавления сырьевого материала можно получать полноценный прессованный строительный материал....

С помощью особого дробления бетонного лома, его увлажнения и добавления сырьевого материала можно получать полноценный прессованный строительный материал. Запатентовала этот способ переработки бетонного лома команда разработчиков Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова в составе заведующего кафедрой строительных материалов, д.т.н., профессора Геннадия Овчаренко, ассистента кафедры Артема Викторова и магистра кафедры Дмитрия Назарова. Разработанный способ позволяет повысить прочность получаемого материала. Изобретение может быть использовано при производстве кирпича, тротуарной плитки и других мелкоштучных изделий, а также при устройстве оснований, в том числе оснований дорог. Возможна организация экономичной масштабной переработки отходов в виде бетонного лома в полезные продукты. Нужно отметить, что вся научная деятельность АлтГТУ построена в кооперации с разными производствами. Это позволяет наиболее оптимально проводить эксперименты и тестировать изобретения в деле.www.altstu.ru