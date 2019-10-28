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Как развитие финтехов влияет на запросы клиентов и меняет банковскую сферу

28.10.2019 19:04 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

C 22 по 24 октября в Минске проходил XVI Международный форум по банковским информационным технологиям «БАНКИТ-2019», посвященный мировым тенденциям и лучшим практикам цифровой трансформации финансового бизнеса нашей страны и зарубежья. Искусственный интеллект, кибербезопасность, менеджмент ИТ, культурная аналитика, платежные сервисы – темы, вынесенные на обсуждение экспертов из более 20 стран.

Особое внимание было уделено вопросам развития финтехов, для чего на отдельную секцию «FinTech. Версия возможного будущего» компания А1 собрала представителей крупнейших банков и ИТ-компаний Беларуси, Литвы, России и Украины. Основное выступление секции заместитель генерального директора А1 по развитию корпоративного сегмента и ИКТ Роберт Дашян посвятил тому, как финансовые услуги упрощают нашу жизнь и трансформируются под воздействием технологий.

Ожидания клиентов – выше

Сейчас Беларусь вслед за другими странами мира переживает период масштабной трансформации банковского сектора. Изменение банковской системы – закономерный результат растущих ожиданий клиентов. Ведь сегодня человек любого возраста и социального положения независимо от его места жительства должен иметь максимально удобный и безопасный доступ к своим личным финансам, это же касается и современной корпорации. А Беларусь уже претендует на лидерство в сфере ИТ-услуг, поэтому развитие цифрового сегмента – стратегический приоритет страны. Бизнес верит в это и идет вперед вместе с партнерами-банками и клиентами.

Цифровая трансформация – естественна

Все большее количество пользователей любых услуг ценят возможность решать любые вопросы дистанционно. А распространение мобильной связи, практически повсеместное проникновение высокоскоростного интернета и развитие других технологий уже достигло того уровня, когда такая возможность становится все более реальной. Поэтому цифровая трансформация для любого бизнеса – в том числе банковского и финансового сектора – становится необходимым и единственно возможным ответом на запросы современной жизни, которая благодаря этой самой трансформации становится проще. Ведь тех, кому мобильный телефон, интернет и другие технологии не нужны, неинтересны или неудобны, практически нет. И цифровизация – не вопрос отдаленного будущего, а процесс, участниками которого мы все являемся здесь и сейчас. Это исключение лишних действий, движений, транзакций и связанных с этим издержек, а значит – повышение качества нашей жизни. Самый простой пример: подумайте, сколько времени вы экономите, если физическое перемещение, например, в банк становится уже не обязательным. Даже для одного человека освобождается огромный ресурс. Для любой компании он становится еще больше.

Успех бизнеса – в сотрудничестве

Новые условия и развитие финтехов подталкивает бизнес к развитию новых направлений – работе с ИКТ и big data, вовлечению в единое расчетно-информационное пространство, а также к сотрудничеству. Как банковский сектор, так и телекоммуникационные компании ориентируются на одну цель: удобство потребителя и предоставление ему новых возможностей для решения повседневных задач – быстро и в любое время суток. И если развитие обеих сфер пойдет по пути взаимодополнения и сотрудничества, это позволит высвободить огромный потенциал и направить его на создание инновационных продуктов и сервисов. Например, отслеживая перемещения абонентов по геолокации, можно наложить их маршруты на карту города и предложить наиболее удобные места для установки банкоматов.

Личные финансы – под управлением

Как поставщик информационно-коммуникационных технологий компания А1 видит перспективу в разработке удобных платформ для управления личными финансами. Исходя из опыта А1, можно констатировать, что современные пользователи заинтересованы в активном развитии системы бесконтактных платежей. Банки идут навстречу этому запросу, а средством оплаты может быть мобильный телефон или любое другое устройство, которое всегда с собой. Это не только удобно, но и безопасно, потому что с его помощью можно подтвердить платеж – по отпечатку пальца или изображению лица. Такой биометрический шифр в отличие от пароля или ПИН-кода взломать или украсть практически невозможно. Поэтому уже сейчас провайдер А1 использует его, например, в приложении A1 banking. Все большее развитие получают голосовые ассистенты, и не исключено, что скоро нормой станет управление счетами при помощи голосовых сервисов.

Будущее – в «облаках»

Ближайшее будущее как нашей страны, так и всего мира в целом – это углубление дигитализации во всех направлениях, в том числе и в сфере хранения и защиты корпоративных и личных финансов, а также информации. Рано или поздно, к такому способу перейдут все. Чего мы достигаем, перемещая данные в облачные хранилища? Прежде всего, экономической эффективности из-за уменьшения издержек на их хранение и защиту. Но при этом мы должны быть уверены в надежности и безопасности «облака» – то есть самого дата-центра, где расположено облачное хранилище, и репутации его держателя. Один из крупнейших в стране – дата-центр А1. Он получил необходимую сертификацию со стороны Оперативно-аналитического центра, который предъявляет от имени государства очень высокие требования к информационной безопасности. В Беларуси действует недавно принятая правительством Концепция информационной безопасности, внимание государства к обеспечению информационной безопасности – максимальное. А облачные технологии – это фактически уже реальность той цифровой экономики, которую мы сегодня строим.

 
Теги: Минск
 
 
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C 22 по 24 октября в Минске проходил XVI Международный форум по банковским информационным технологиям «БАНКИТ-2019», посвященный мировым тенденциям и лучшим практикам...
 
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