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«Трещина в плите и косяки с окнами. Но в целом неплохо». Принимаем квартиру в «Мармеладе» со специалистом
29.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Может ли быть мапидовская панелька симпатичной как снаружи, так и внутри? С весны 2018 года «Трайпл» возводит в Военном городке "Уручье" ЖК «Мармелад», состоящий из трех панельных высоток. Подрядчиком выступает "МАПИД". Дома издалека бросаются в глаза необычной окраской. Но все ли так красиво внутри, как это выглядит снаружи? Качество строительства на примере типовой «двушки» проверим вместе с независимым инженером технического надзора Казимиром Ревковским.
«Хотелось что-то поближе к родителям»
Жилой комплекс «Мармелад» - проект компании «ТРАЙПЛ» в микрорайоне Великий Лес (минчанам больше известен как Военный городок) в Уручье. Подрядчиком выступает всем знакомый панельный гигант – "МАПИД". Комплекс состоит из привычных для многих трех 19-этажных панельных «свечек» серии М111-90. Однако по заказу застройщика их немного модифицировали: появились панорамные окна и лоджии, просторные лобби, «евроквартиры». Особое внимание уделили фасаду: стены выкрасили в разные цвета, и поэтому «Мармелад» не стал безликим панельным строением, а приобрел свою изюминку.
- Мы когда покупали эту квартиру, в доме уже было возведено этажей семь. Собственник – моя мама. Но она покупала для нас, – делится дочь хозяйки квартиры Наталья. – Мы отдавали предпочтение двум районам: либо Зеленый Луг, либо Уручье. У нас родители живут в Боровлянах, поэтому выбирали с условием, чтобы было недалеко от них. Ну и по деньгам, конечно. Смотрели еще ЖК «Брестский», но нам там не понравились маленькие комнатки. Глянули еще квартиру в «Минск Мире», но там и цена была повыше, и от родителей подальше. «Новую Боровую» от "А-100" не рассматривали, так как мы считаем, что сильно распиаренное название, ну и из деревни Боровляны переехать в деревню Копище – так себе перспектива.
Сделали красоту и внутри домов: просторные стеклянные входные группы, дизайнерское оформление почтовых ящиков, резные таблички с номерами квартир на каждой площадке и у каждой квартиры. На удивление, в "панельках" установлены лифты не отечественного производителя, а импортные.
- Мы остановили свой выбор на двушке в 64 метра в этом ЖК, - рассказывает Наталья. – Муж боится высоты, поэтому выбирали что-то посредине. Сейчас живем в Боровлянах на 6-м этаже, поэтому и тут хотели взять 6-й. Но он уже был весь раскуплен, поэтому выбрали 7-й этаж. Мы еще на какую-то акцию попали, в итоге квадратный метр нам обошелся в $1018. Это по курсу августа 2018 года.
Без машин и барьеров
В "Мармеладе" реализована концепция «двор без машин»: внутри двора нет сквозных проездов и стоянок для автомобилей. Эта территория спроектирована для отдыха, занятий спортом и прогулок. В каждом доме два входа, один из которых ведет на улицу, а второй позволяет беспрепятственно попасть во внутренний двор на детскую или спортивную площадки, прогулочные дорожки со скамейками и местами для отдыха.
Застройщик занизил уровень нулевой отметки домов и тем самым обеспечил безбарьерную среду – вход в подъезд без лестниц и пандусов.
- Сделать так, чтобы квартиры первого этажа находились на одном уровне с землей запрещают нормы законодательства в отрасли строительства в нашей стране. Поэтому уровень нулевой отметки получился на 50 сантиметров выше, чтобы соответствовать ГОСТам. Однако для обеспечения безбарьерной среды мы сделали один выход из подъезда без единой ступеньки, а под лёгким уклоном, а на другом выходе установили подъемник, - рассказал представитель ООО «Трайпл» Павел Протасовский.
- Мы жили в однокомнатной квартире, но сейчас у нас появился ребенок, поэтому расширяемся. Здесь хорошо, что много зеленого пространства, есть где прогуляться, летом посидеть, - делится Наталья. – Мы вступили в чат собственников ЖК «Мармелад», и вот там люди делились, что у многих на стенах были «настенные рисунки» от застройщика, а одна семья у себя в вентиляции обнаружила пустую бутылку. Поэтому решили принимать квартиру со специалистом.
«Главное – не сколько недочетов, а как оперативно их устранят»
Помогать принимать квартиру молодой семье будет независимый инженер технического надзора Казимир Ревковский. На первый взгляд, «двушка» смотрится добротно: очевидных ляпов нет. Это подтверждает и Казимир.
- Дом возведен по одной из самых популярных мапидовских моделей - М111-90. Компания набила руку на строительстве таких домов и каких-либо «косяков» не допускает, ну или делает это очень редко, - рассказывает Казимир. – Особенно в таких проектах, где "МАПИД" является подрядчиком, придраться вообще не к чему. Когда компания строит для себя, то тогда может что-то вылезти.
И действительно – стеновые панели очень ровные. Отклонений практически нет. На полу отслоений и пустот нет. Он ровный даже в местах стыка различных помещений. Если и есть какие-то отклонения, то они в порядке допуска.
Единственный неприятный момент ожидал владельцев квартиры в комнате с панорамным окном. Там на потолочной плите перекрытия появилась поперечная трещина с шириной раскрытия более чем 0,15 мм. Трещина проходит по всей ширине плиты.
- Скорее всего, она появилась при некачественной погрузке и разгрузке при транспортировке. Потому что на плите видны следы от обуви, значит, она лежала перевернутой, то есть трещиной вверх, - делится Казимир.
Больная тема таких "панелек" – окна. Практически все стеклопакеты помечены «под замену». На большинстве заметны царапины, которые не проходят по стандартам и явно будут расстраивать хозяев. На кухне придется заменить оконную раму, так как она, по всей видимости, была повреждена, а после ремонта ее некачественно покрасили: цвет получился неоднородным. Также на кухне место контакта подоконной доски с коробкой окна не обработано клеем. В стеклопакете, который установлен между лоджией и комнатой, подоконник имеет обратный уклон. То есть он может идти под уклоном от окна, но ни в коем случае не к окну, как здесь. В остальном – только грязь на стеклах.
- Это недостаток по всем ГОСТам, но не все собственники обращаются с этим недочетом к застройщику. Некоторым проще устранить все самим, некоторым это не мешает. Есть люди, которые сразу же планируют менять стеклопакеты на свои, поэтому им все равно – есть царапина или грязь на стекле или нет, - рассказывает специалист по приемке.
- Здесь главное – не сколько недочетов допустил застройщик, а как оперативно он их устранит. И устранит ли. По своему опыту по поводу "МАПИДа" могу сказать одно – в этой организации работают люди советской закалки. То есть если список недостатков поступит им на стол, то начальник ударит кулаком по столу, а работники побегут все устранять. Все недостатки "МАПИД" исправляет за кротчайший срок. Задержки могут быть только со стеклопакетами, если их не окажется на складе и нужно будет дозаказывать, - делится Казимир. – Недавно был опыт приемки квартиры у другого застройщика. Собственник подал акт недостатков, компания обещала все устранить. Мы приехали с хозяином спустя три месяца после первой приемки, а в квартире вообще ничего не сделано. Мы к застройщику, а он говорит: «Мы решили договориться с вами. Вот вам 2 рулона стеклосетки вместо замены 14(!) стекол, а вы устраните все за свой счет». Это нормально, когда компания договаривается с хозяином квартиры, но ждать три месяца…. Это слишком.
- Мы очень серьезно относимся к каждому замечанию собственника. Если есть какая-то проблема, или собственник чем-то недоволен, то мы сразу же начинаем решать этот вопрос. Не в нашей политике уходить от ответа или договариваться с собственниками и перекладывать свою ответственность на него. Репутация – вот что главное для любой компании, - поделился представитель ООО «Трайпл» Павел Протасовский
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«Трещина в плите и косяки с окнами. Но в целом неплохо». Принимаем квартиру в «Мармеладе» со специалистом
Может ли быть мапидовская панелька симпатичной как снаружи, так и внутри? С весны 2018 года «Трайпл» возводит в Военном городке "Уручье" ЖК «Мармелад», состоящий из...
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