«Трещина в плите и косяки с окнами. Но в целом неплохо». Принимаем квартиру в «Мармеладе» со специалистом

«Хотелось что-то поближе к родителям»

Жилой комплекс «Мармелад» - проект компании «ТРАЙПЛ» в микрорайоне Великий Лес (минчанам больше известен как Военный городок) в Уручье. Подрядчиком выступает всем знакомый панельный гигант – "МАПИД". Комплекс состоит из привычных для многих трех 19-этажных панельных «свечек» серии М111-90. Однако по заказу застройщика их немного модифицировали: появились панорамные окна и лоджии, просторные лобби, «евроквартиры». Особое внимание уделили фасаду: стены выкрасили в разные цвета, и поэтому «Мармелад» не стал безликим панельным строением, а приобрел свою изюминку.

- Мы когда покупали эту квартиру, в доме уже было возведено этажей семь. Собственник – моя мама. Но она покупала для нас, – делится дочь хозяйки квартиры Наталья. – Мы отдавали предпочтение двум районам: либо Зеленый Луг, либо Уручье. У нас родители живут в Боровлянах, поэтому выбирали с условием, чтобы было недалеко от них. Ну и по деньгам, конечно. Смотрели еще ЖК «Брестский», но нам там не понравились маленькие комнатки. Глянули еще квартиру в «Минск Мире», но там и цена была повыше, и от родителей подальше. «Новую Боровую» от "А-100" не рассматривали, так как мы считаем, что сильно распиаренное название, ну и из деревни Боровляны переехать в деревню Копище – так себе перспектива.