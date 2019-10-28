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«Строят ради того, чтобы построить, а директором ставят завхоза». Мнение: что не так с туристическим бизнесом в Беларуси

29.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

После публикации статьи о продаже базы отдыха в деревне Волма за баснословные деньги в редакцию портала написал наш читатель Александр. Он долгое время работал в управлении загородного гостиничного комплекса, поэтому решил поделиться своим мнением – что не так в Беларуси с туристическим бизнесом.

«Строят ради того, чтобы построить, а директором ставят завхоза». Мнение: что не так с туристическим бизнесом в Беларуси

"Это просто мое мнение, никого не осуждаю и не учу"

- Сразу хочу обратить внимание, что я не «пиарюсь», не учу и не осуждаю. Это просто мнение человека, который был внутри этого бизнеса, и, возможно, мои рассуждения кому-то будут полезными.

Когда я увидел у вас заметку о продаже базы отдыха в Волме, я первым делом начал искать, в какой именно Волме. Ведь существует две деревни возле Минска с таким названием. И вот Волма, которая находится в Дзержинском районе, она хоть как-то знаменита – там есть усадьба Ваньковичей, Католический храм св. Иоанна Крестителя. А вот о Волме в Смолевичском районе (где и продается база отдыха) слышу впервые. А все почему? Потому что так были заинтересованы управляющие базы отдыха и местные власти в «пиаре» своей местности как привлекательного направления для туризма.

Посмотрите, какое количество баз отдыха и бывших санаториев сейчас выставлены на торги. А сколько еще действующих простаивают в пустую? А ведь в этом бизнесе существует простая формула – чтобы выйти в ноль, нужно, чтобы гостиница, ресторан, база отдыха или весь комплекс был заполнен на 36% в год. Это только для выхода в ноль. Все, что больше – прибыль.

«Строят ради того, чтобы построить, а директором ставят завхоза». Мнение: что не так с туристическим бизнесом в Беларуси

Это хорошо понимают, к примеру, российские интернет- и тв-провайдеры. Вот почему в гостиницах вы не встретите ни в одном номере телевидение от ZALA "Белтелекома". Потому что они хоть и дают какие-то тарифы со скидками для гостиниц, но все равно приходится платить за каждый номер, даже пустующий, 100% абонентской платы. А когда я вел переговоры с провайдером «НТВ+», у них есть отличный тариф для гостиниц с 30% оплатой услуг. То есть мы платили абонентскую плату только 30% номеров.

Но это не глобальная проблема. Сейчас Беларусь позиционирует себя как лакомое направление для туризма. То есть власти хотят, чтобы страну узнавали по IT, промышленности и по стране для туризма. Этому способствует и введенный безвиз, и спортивные мероприятия. Однако – страна к этому не готова. Не готовы местные региональные власти.

Я сейчас постараюсь подробно рассказать и обосновать свою позицию. Остановлюсь на четырех проблемах в туристическом бизнесе, которые я подчеркнул для себя, и которые, по моему мнению, и являются краеугольным камнем в развитии туризма в Беларуси.

«Строят ради того, чтобы построить, а директором ставят завхоза». Мнение: что не так с туристическим бизнесом в Беларуси

"Базы отдыха строят люди, которые разбираются в стройке, но не разбираются в туризме"

- Первая и главная проблема, которую я выделил, это то, что туристические объекты: базы отдыха, гостиницы, рестораны, загородные комплексы - строят строители, а не «туристы». Туристы – это те, кто разбирается в туристическом бизнесе.

Есть два варианта бизнеса с туристическими объектами: либо его строят с целью продать – это строительный бизнес, либо строят с целью заработка денег на туристах – это туристический бизнес. Но у нас пока практически все объекты, особенно которые появились с 2013 по 2015 годы, возведены по первому варианту. В строительстве были «жирные» годы, «вырвать» все места в городах не получилось, и бизнесмены начинали строить загородную недвижимость для отдыха. Только они далеко были от отдыха. А теперь эти объекты либо не функционируют, либо все деньги уходят на поддержание объекта, а на маркетинг вообще не остается.

«Строят ради того, чтобы построить, а директором ставят завхоза». Мнение: что не так с туристическим бизнесом в Беларуси

Чего ходить далеко? Куча примеров, когда строители возводили гостиницу и ставили централизованную вентиляцию с подогревом и охлаждением. И заезжает только один человек в один номер, а все здание начинает гудеть от вентиляции. Это такой расход энергии! А вот поставили бы в каждый номер кондиционер – за пару лет отбили их стоимость на экономии электричества.

Еще пример. Идет трасса, там большой трафик и днем, и ночью. И есть два участка, где можно построить туристический объект: возле дороги и в 300 метрах вглубь леса. Подальше от трассы при строительстве можно сэкономить на подводе коммуникаций (пусть будет так, что там дешевле), строительная техника не будет мешать проезжающим автомобилям – красота. А возле дороги коммуникации дороже, часть дороги огради, за дисциплиной возле трассы следи… И сами ответьте на вопрос: где будет возводить ресторан строитель, а где турист? И вот проезжают люди мимо этого объекта в глубине леса и не знают, что он там находится.

«Строят ради того, чтобы построить, а директором ставят завхоза». Мнение: что не так с туристическим бизнесом в Беларуси

"Управляют объектами завхозы, а не продавцы"

- Реальная ситуация из жизни. Разговариваю с одним бизнесменом, который строит туристический объект за определенную сумму денег. Пусть это будет $10.000.000. Я у него спрашиваю: «А сколько процентов вы заложили на маркетинг?». Директор, который с первых дней проектировал этот объект, отвечает: «Заработаем первые деньги, тогда вложим их в рекламу». Ну так не заработаете! Откуда к вам придут деньги, если никто не будет знать о вашем объекте.

Ну а потом директорами таких баз отдыха ставят крепких хозяйственников. Да, я понимаю, что на объекте нужна дисциплина, человек должен разбираться в энергетике, кадрах, зарплатах, налогах, социальной нагрузке и прочем. Но директору совсем не до туристов. То есть он завхоз, но не специалист в туризме, но руководит туристическим объектом.

У нас как принято: директор становится во главе этого объекта, и сразу он должен пройти обучение по промышленной безопасности в «Госпромнадзоре», по технике безопасности в «Энергонадзоре», и тогда любая проверка не будет его штрафовать. Но когда начнут обучать директоров маркетингу? Если человек работает в туристической сфере, он должен уметь продавать.

«Строят ради того, чтобы построить, а директором ставят завхоза». Мнение: что не так с туристическим бизнесом в Беларуси

И получается, что один объект строят туристы, другой строители. Вот стоит объект с бюджетом на рекламу, вот стоит «как только заработаем». Вот стоит Robinson Club, вот стоит туристический комплекс "ФОРУМ". Одна линия, находятся рядом. Но едешь по трассе и видишь рекламу Robinson, а "ФОРУМа" ничего не видишь.

А что нужно проезжающим людям? В первую очередь – поесть. Они видят ресторан Robinson, останавливаются, едят, а потом начинают осматриваться: «Вай, да тут столько всего интересного, давай остановимся». Элементарные вещи.

Но это не только наша проблема. Многие страны проходили через это. К примеру, в Польше был такой период в начале нулевых. Они тоже настроили объектов, не могли их продать, и они стояли пустыми. Выход поляки искали через снижение стоимости номеров, услуг, аренды и прочего. И тогда эти комплексы ожили.

«Строят ради того, чтобы построить, а директором ставят завхоза». Мнение: что не так с туристическим бизнесом в Беларуси

Стоимость услуг

- Плавно перешли к следующей проблеме – стоимости туристических услуг. У нас вся туристическая застройка рассчитана на богатейших людей. К примеру, на том же "ФОРУМе" самый дешевый номер стоит 100 рублей. Так зачем мне ехать в лес, если за эту сумму я сниму квартиру в Минске, ну или доложу немного и заплачу за автобус и квартиру во Львове?

Есть такой проект – «Беларусь за 7 дней». Это когда за 7 дней туристы в сопровождении гида объезжают все достопримечательности Беларуси. Организовывает мой знакомый. Я спрашиваю у него: «А чего вы не останавливаетесь в том же "ФОРУМе" на ночь?». Он говорит: «Да за такие деньги я сниму на сутки каждому туристу квартиру в Минске, лично развезу их по домам, утром соберу, и у меня еще деньги останутся».

Я бы сам с удовольствием выехал с семьей в какой-нибудь загородный комплекс на выходные, чтобы походить по лесу, пожарить шашлык, но чтобы не готовить самому, а поесть в ресторане. Что-то типа дачи с обслуживанием. Но не готов платить 300 рублей за 3 ночи. Да и никто в здравом уме за такое не заплатит.

Пляж «Бульбаш» возле яхт-клуба на Минском море. Там же планировалось элитное место отдыха для людей, у которых есть деньги. Зеленая травка, чистый берег, ресторан, шезлонги, бассейны, яхты, охрана, закрытая территория. Там на рендере или рекламе были Бентли, Ролс-Ройсы, самолеты, припаркованные рядом. Я заехал туда через год – рыжая выезженная трава, люди, которые заходят безо всякой охраны и дресс-кода. Спрашиваю: «Почему?». Говорят, что вообще никого не было, на кого метили.

Куда сейчас едет отдыхать белорус на выходные? Прибалтика, Польша, Украина. Все почему? Потому что там отдохнуть на входных дешевле, чем это сделать в Беларуси. Даже с дорогой и покупками. Летом многие белорусы едут на Нарочь – там не пробиться в жаркие дни. Почему только туда? А это становится понятно из следующей проблемы.

«Строят ради того, чтобы построить, а директором ставят завхоза». Мнение: что не так с туристическим бизнесом в Беларуси

Местные власти не заинтересованы в туризме

- Пока наверху кричат, что туризм так важен для Беларуси, региональные власти тихо отмалчиваются. Потому что они к туризму абсолютно не готовы.

Вот пример: есть такой городской поселок Зельва. Там есть крупнейшее в Гродненской области водохранилище, красивейшее место, прямая дорога на Белосток и Волковыск, рядом церкви оборонительного типа… Короче, такой сгусток западной Беларуси в одном месте. У них есть одно интереснейшее туристическое направление – Анненская ярмарка. Мероприятие своими корнями уходит в начало XVIII века, когда владельцам Зельвы магнатам Сапегам удалось в 1720 году получить «прывилей» короля Августа на проведение торгов и ярмарок. В то время говорили: «Зельвенцы 11 месяцев в году скучают, а месяц живут». И это было действительно так: на ярмарку, которая в свое время считалась второй по величине в Старом свете после Лейпцигской, съезжалось до пяти тысяч купцов со всей Европы. Но самой главной «фишкой» «Ганненскага кірмашу» были «лошадиные торги». Бывало, что здесь продавали до нескольких тысяч коней!

И вот решили местные власти восстановить эту традицию. И что из этого получилось? Колхозы ставят свои палатки и сидят. Я спрашиваю у них: «Как вам?». Они говорят, что ладно раньше мероприятие проходило раз в два года, и они как-то готовились. А сейчас каждый год, во время уборочной, и люди просто сидят и валяют дурака. Ни музея, ни экскурсий, ночевать негде, кухни местной никакой, ресторан закрывается, как и в обычный день. А где я деньги тратить буду? Идея-то мероприятия интересная, а вот исполнение никакое. Потому что местным властям этого не надо.

Другой пример – Браслав и фестиваль Viva Braslav. Местные власти пошли навстречу организаторам и предоставили все необходимое. И теперь об этом мероприятии знают и в России, и в Украине, и в Прибалтике. Или фестиваль в Лиде. В самом городе только замок – 4 стены, и пивоварня. А какое удалось сделать мероприятие! Опять же – потому что чиновники увидели в этом перспективу. И я хочу сказать, что один такой фестиваль может кормить город целый год.

И вот базы отдыха, мероприятия и прочее, которые начали предлагать что-то свое и заручились поддержкой – они на слуху. Рыцарский фест в Мстиславле, Дудутки, Ольманские болота и так далее.

Другое дело, когда этим не заинтересованы власти. В "Форуме" владельцы просили чиновников сделать им скидку на аренду, свет и прочее, чтобы собственники могли снизить цену на услуги и привлечь туристов, на что власти ответили: «Мы бы с радостью, но нас заподозрят в коррупции, так что нет».

И вот если бы база отдыха, которую продают в Волме, прошла по всем этим четырем пунктам: пересмотрела устройство объекта, купила рекламу, установила ценник, заручилась поддержкой местных властей и придумала свою «фишку», то и не продавали бы ее.

*Это частное мнение, оно может не совпадать с мнением редакции.

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Теги: Минск
 
 
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После публикации статьи о продаже базы отдыха в деревне Волма за баснословные деньги в редакцию портала написал наш читатель Александр. Он долгое время работал в...
 
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