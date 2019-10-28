Отказ от санкционной еды стоит россиянам миллиарды. Среди заработавших производителей - белорусские

Источник материала: Tut.by

Из-за введенных правительством России в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд российских рублей в ценах 2013 года, пишет «Коммерсант» . Это почти 7 млрд долларов по нынешнему курсу и 13,5 млрд долларов — по курсу 2013 года. К таким выводам пришли экономисты Российской академии народного хозяйства и Центра экономических и финансовых исследований и разработок.



Фото: Наталья Костюкевич, TUT.BY

При этом за пять лет однозначный успех импортозамещения эксперты признают лишь в производстве помидоров, свинины и птицы. По этим позициям рост внутреннего производства к 2018 году обеспечил падение цен ниже уровня 2013 года и рост потребления. Выгода потребителей от импортозамещения по этим позициям составила 75 млрд российских рублей в год.

Потери потребителей, 445 млрд российских рублей в год, или около 3 тыс. руб. (50 долларов) на человека в год. Это 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины — и соответствующий рост расходов на питание для тех, кто находится за чертой бедности, отмечают эксперты.

По оценкам авторов исследования, 84% из 445 млрд рублей потерь потребителей, ежегодно перераспределяются в пользу отечественных производителей. 13% составили чистые потери для экономики. Еще 3% уходят к новым поставщикам более дорогой продукции из-за границы. Здесь основной бенефициар Беларусь (78%, 163 млн долларов), Аргентина (6%), Швейцария (4%), Уругвай (3%) и Чили (3%).

«Спустя пять лет после введения контрсанкций российские потребители продолжают платить за них из своего кармана. Хотя немногие отрасли промышленности продемонстрировали положительный эффект от политики импортозамещения, большинство из них недостаточно эффективны, чтобы изменить динамику цен», — заключается в исследовании.