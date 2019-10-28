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Доходы бюджета Союзного государства в 2020 году составят около 5,5 млрд российских рублей
29.10.2019 13:05 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДоходы бюджета Союзного государства в следующем году составят около пяти с половиной миллиардов российских рублей. Об этом сегодня говорили во время заседания комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам. Профицит сокращается рекордными темпами. В 2020 году он составит около 25 миллионов российских рублей. А значит почти все средства будут освоены и пойдут на финансирование союзных программ и проектов.
Ольга Политико, член комиссии по бюджету и финансам Парламентского собрания Союзного государства: "Мы на протяжении ряда последних лет практикуем программно-целевой метод формирования бюджета. Когда не просто деньги раздаются по каким-то статьям, а на конкретные программы, у которых есть конкретные государственные заказчики. И есть конкретные цели, которые необходимо достичь по результатам выполнения этой программы".
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Доходы бюджета Союзного государства в следующем году составят около пяти с половиной миллиардов российских рублей. Об этом сегодня говорили во время заседания...
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