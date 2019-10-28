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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доходы бюджета Союзного государства в 2020 году составят около 5,5 млрд российских рублей Доходы бюджета Союзного государства в следующем году составят около пяти с половиной миллиардов российских рублей. Об этом сегодня говорили во время заседания...

Доходы бюджета Союзного государства в следующем году составят около пяти с половиной миллиардов российских рублей. Об этом сегодня говорили во время заседания комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам. Профицит сокращается рекордными темпами. В 2020 году он составит около 25 миллионов российских рублей. А значит почти все средства будут освоены и пойдут на финансирование союзных программ и проектов.