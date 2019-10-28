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«Гостиниц много, офисов мало». Застройщик «Шантэр Хилла» корректирует проект и надеется на IT-бум

29.10.2019 13:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Застройщик многофункционального комплекса «Шантэр Хилл» намерен частично перепрофилировать объект и отвести больше площадей под офисные помещения. Об этом TUT.BY рассказал Виктор Полянин, и.о. гендиректора компании «Наванеп», которая является заказчиком проекта.


Пять лет назад предполагалось, что в «Шантэр Хилл», который размещается на столичном проспекте Победителей, недалеко от «Минск-Арены» и коттеджного поселка Веснинка, войдут отель, 3 офисные здания, спорткомплекс, ресторан и другие объекты.

— За прошедшее время изменилась ситуация на рынке. Минск оказался насыщен гостиницами. На сегодня в ближайшем радиусе от нашего комплекса функционируют 16 гостиниц различной звездности, способных предложить почти 2700 номеров. В столицу пришли такие бренды как Marriott и Hilton, о которых многие лишь мечтали. Существует большой сегмент государственных гостиниц, которые давно сформировали свою клиентскую базу, — говорит Полянин.

Согласно официальной статистике, средняя загрузка гостиниц Минска в 2017 году была 36%, в 2018 году — 41%. То есть предложение на рынке гостиничных услуг круглогодично остается выше спроса. Появление еще одного игрока только обострило бы ситуацию на рынке.

— Вместе с тем мы заметили другой тренд на рынке недвижимости Минска, — отмечает руководитель «Наванепа». — Растет спрос на офисную недвижимость высоких потребительских качеств. Это подтверждается низким уровнем вакантности современных офисных площадей. К тому же международная консалтинговая компания Colliers International в ежегодных отчетах делает акцент на том, что белорусская столица остро нуждается в качественных офисах с открытым пространством, высокими потолками, объектами общепита, автомобильными и велопарковками.

Одним из драйверов роста спроса стало развитие IT-сферы. Этому способствовало принятое президентом Беларуси решение по развитию в Беларуси цифровой экономики.


Поэтому «Наванеп» изучает возможность корректировки функционального назначения «Шантэр Хилла».

—  Перепрофилирование гостиницы в офисные помещения позволит создать крупнейший бизнес-квартал, не имеющий аналогов в нашей стране, — утверждает Виктор Полянин. — Его общую концепцию можно охарактеризовать как «город в городе». То есть люди смогут экономить свое время и, помимо работы, вписать в свой график занятия спортом или посещение СПА-центра. Также не нужно будет тратить время на перемещения по городу, чтобы посетить медклинику или совершить покупки в бутиках и магазинах.

Что входит в комплекс?

Три здания (9−12 этажей), позволяющие разместить офисы на площади более 25 тыс. кв. м.

В 14-этажном здании (общая площадь 17,1 тыс. кв. м) пять уровней запроектированы для нужд банков (оборудованы депозитарием и хранилищем ценностей). Остальные площади планируется сдавать в аренду предприятиям.

В стадии согласования размещение в 25-этажном здании офисных площадей.

Конференц-зал общей площадью 3,1 тыс. кв. м расположен в одноэтажном отдельно стоящем здании.

Пятиэтажный спорткомплекс включает игровые залы, теннисные корты, бассейн, тренажерный зал, СПА-центр.

Площадь трехэтажного ресторанного комплекса составляет почти 5,5 тыс. кв м.

Общая вместимость парковок на территории комплекса составляет 1105 машиномест, в том числе подземный паркинг — 590 машиномест. Также предусмотрены места с заправками для электромобилей.

Что интересно — «Шантэр Хилл» способен функционировать автономно за счет собственной инженерной инфраструктуры.


Комплекс «Шантэр Хилл» начали строить на проспекте Победителей в 2016 году. Заказчиком проекта возле Дроздов тогда выступила компания «Интерсервис» Александра Шакутина и Николая Воробья. Но позже Воробей вышел из проекта, и новым заказчиком стала связанная с Шакутиным компания «Наванеп».

Архитектурный проект разрабатывала турецкая BB Group. Генподрядчиком выступала CITIC Construction — дочерняя компания корпорации CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая. В настоящее время на субподряде работают белорусские строители из Стройтреста № 15 и частной компании «Продом».

Общая площадь «Шантэр Хилл» составляет более 142 тысяч квадратных метров. С начала строительства до сегодняшнего дня в проект вносились изменения и дополнения, в результате площадь и стоимость комплекса увеличилась в несколько раз, пояснил Полянин.

Ввести комплекс в эксплуатацию планируют в сентябре 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Застройщик многофункционального комплекса «Шантэр Хилл» намерен частично перепрофилировать объект и отвести больше площадей под офисные помещения. Об этом TUT.BY...
 
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