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ЕБРР не увидел прогресса с приватизацией в Беларуси. Продолжение работы с госсектором под вопросом
29.10.2019 13:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) ожидают от властей Беларуси прогресса в приватизационных сделках. В противном случае, как стало известно TUT.BY, банк может пересмотреть свою стратегию на работу с белорусским госсектором в будущем.
Недавно высокопоставленные белорусские чиновники встречались с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.
«Сума Чакрабарти сделал особый акцент на необходимости демонстрации прогресса в таких направлениях, как предприватизационная поддержка ОАО „Белинвестбанк“ и ОАО „Банк Дабрабыт“, а также ряда предприятий реального сектора, в частности ОАО „Криница“ и ОАО „Красносельскстройматериалы“», — говорится в
В сообщении поясняется, что ЕБРР подчеркнул заинтересованность в приватизации белорусских банков и предприятий в контексте подготовки новой стратегии ЕБРР для Беларуси на 2020–2023 годы. Предыдущая стратегия была утверждена в 2016 году. Она позволила европейскому банку расширить взаимодействие с белорусским госсектором.
В итоге ЕБРР в 2018 году инвестировал в Беларусь рекордные 360 млн евро. По итогам текущего года прогнозируется, что данный показатель может быть перекрыт. В частности, ожидается выделение финансирования для строительства дорог, мостов и водоочистных сооружений.
Однако с приватизацией у ЕБРР в Беларуси произошла заминка. На протяжении четырех лет европейский институт обсуждал приобретение блокпакета акций Белинвестбанка. Однако летом ЕБРР и власти Беларуси
— Ясное дело, что в ЕБРР недовольны тем, как реализуются предприватизационные проекты в Беларуси, — сказал TUT.BY информированный источник. — По последней информации, ЕБРР сделал еще одно предложение по Белинвестбанку. Но дело не только в этом. Остается нереализованным проект по выкупу ЕБРР госдоли в Приорбанке (ранее
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ЕБРР подчеркнул заинтересованность в приватизации белорусских банков и предприятий в контексте подготовки новой стратегии ЕБРР для Беларуси на 2020−2023 годы.
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