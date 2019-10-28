Источник материала: Газета Авангард

В Беларуси ограничили дополнительные платежи и штрафы по микрозаймам, сообщил журналистам начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Национального банка Дмитрий Набздоров в пресс-центре БЕЛТА, комментируя указ от 23 октября 2019 года «О предоставлении и привлечении займов».

Защита прав заемщиков

«Указом предусмотрен объем обязательств заемщика перед микрофинансовой организацией. Обязательства заемщика будут состоять исключительно из основной суммы, процентов и, в случае нарушения условий договора, штрафов», — отметил Дмитрий Набздоров.

То есть если человек взял деньги взаймы, то он должен вернуть основной долг, начисленные проценты, если потребитель нарушил условия — дополнительно штраф (пеню или неустойку). При этом договор не может включать другие платежи, например, комиссии или повышенные проценты при просрочке платежа.

Кроме того, дополнительно ограничен размер процентов, неустойки (штрафа, пени). Это сделано для снижения долговой нагрузки на потребителей услуг микрофинансовых организаций. Так, сумма процентов за весь срок использования микрозайма не может превысить двукратный размер предоставленного микрозайма, а совокупный размер неустойки за весь период пользования «быстрыми деньгами» не может быть больше половины предоставленного микрозайма.

При этом для некоммерческих микрофинансовых организаций размер процентов Национальным банком ограничен еще с 1 апреля — для фондов верхним пределом является ставка рефинансирования (на сегодня это 9,5% годовых), для потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи — две ставки рефинансирования (19% годовых).

Ограничение недобросовестных практик

Новое законодательство закрывает еще одну лазейку для недобросовестных компаний: отдельные микрофинансовые организации, имея ограничения по верхнему пределу ставок, пытались увеличить свою доходность путем навязывания клиентам дополнительных сервисов и услуг (как своих, так и третьих лиц). Например, требовали заключения договора поручительства или заключения других видов гражданско-правовых сделок. Сейчас в новом указе предусмотрено право заемщика отказаться от подписания любого дополнительного договора с микрофинансовой организацией или с третьим лицом. В этом случае микрофинансовая организация обязана предложить клиенту заем на такой же срок и сумму, но размер процентов может быть иным, но не выше пределов, установленных Национальным банком», — пояснил Дмитрий Набздоров.

Указ №394 также ограничивает такой вид сделок, как возвратный лизинг с физическими лицами. Как показала практика, под видом договоров возвратного лизинга телефонов, смартфонов и другой бытовой техники гражданам фактически предоставлялись деньги взаймы под завышенные процентные ставки без надлежащего информирования о сути заключаемых договоров. Такие недобросовестные практики, полагают в Нацбанке, должны быть исключены. Поэтому когда вступит в силу новый указ, договор возвратного лизинга можно будет заключить только в отношении автомобилей и квартир.

Нормы для развития микрофинансирования

Ряд новых норм должны способствовать развитию цивилизованного рынка микрофинансирования. В частности, для ломбардов расширили разрешенные виды деятельности. Например, они смогут предоставлять микрозаймы гражданам под залог автомобилей (т.е. авто не нужно оставлять на стоянке ломбарда, а можно продолжать им пользоваться и выполнять обязательства по займу). Ломбарды также смогут заниматься комиссионной торговлей, хранением вещей и скупкой движимого имущества для его дальнейшей реализации.

Чтобы повысить доступность финансовых услуг, расширен перечень лиц, которые могут быть членами потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи (и, соответственно, пользоваться услугами кооперативов). Так, ими смогут стать физлица, кто занимается видами деятельности, при которых уплачивается единый налог, лица, занимающиеся производством сельхозпродукции, а также субъекты малого и среднего бизнеса.

В утверждаемом указом №394 положении о некоммерческих микрофинансовых организациях определены органы управления потребительского кооператива, их компетенция и порядок принятия решений. Установлена необходимость наличия ревизора или ревизионной комиссии. Ограничено участие близких родственников в составе правления потребительского кооператива. «Все эти меры должны повышать финансовую устойчивость кооперативов», — считает Дмитрий Набздоров.

При этом со вступлением в силу нового указа некоммерческое микрофинансирование будет представлено исключительно потребительскими кооперативами финансовой взаимопомощи, микрофинансирование через фонды ограничат. Это связано с тем, что на практике под видом фондов, которые заявляли своим основным видом деятельности, например, повышение финансовой грамотности населения, скрывались компании, пытающие заниматься коммерческим микрофинансированием по завышенным ставкам.

Новые требования к рекламе

В указе №394 уточнены требования к рекламе микрофинансовых организаций, а также к рекламе других лиц по предоставлению взаем денежных средств. Реклама должна будет содержать полную и достоверную информацию о рекламодателе, реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым предоставляются денежные средства взаем.

В рекламе также должна будет указываться процентная ставка за пользование денежными средствами, в том числе и в годовом выражении.

«Любое лицо, которое будет рекламировать деятельность по предоставлению денег взаймы, обязано будет кроме прочего указать в рекламе ссылку на нормативный правовой акт, в соответствии с которым эти деньги предоставляются. Микрофинансовые организации будут ссылаться на данный указ, а те, кто не являются этими организациями, могут предоставлять займы на нерегулярной основе — то есть не более, чем 2 займа в месяц. Об этом они должны сделать оговорку, чтобы потребитель знал, насколько его права будут защищены», — пояснил Дмитрий Набздоров.

Указ вступает в силу с 27 апреля 2020 года. С этой даты новые договоры микрозайма будут заключаться микрофинансовыми организациями с учетом норм указа №394.

Договоры микрозайма, заключенные до вступления его в силу, но обязательства по которым не исполнены, в срок до 27 июня 2020 года должны будут приведены микрофинансовыми организациями в соответствие с требованиями нового указа. -0-

Фото Сергея Шелега

БЕЛТА