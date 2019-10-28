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Делегация бизнес-сообщества Чехии в Минской области

29.10.2019 15:26 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Минск - Прага: новые бизнес-проекты и деловые инициативы с акцентом на межрегиональном сотрудничестве! Столицу и Минскую область посещает делегация бизнесменов и дипломатов Чешской Республики. Сегодня их визит начался с Миноблисполкома, где прошли переговоры с руководством центрального региона. Как отметили спикеры, ключевые направления сотрудничества - машиностроение, энергетика, логистика и транспорт, и, конечно, сельское хозяйство. Кстати, одна из инициатив - изучить опыт чехов в выращивании и переработке хмеля. Также стороны подчеркнули позитивную тенденцию в укреплении связей между чешским краем Высочина и Минской областью.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск - Прага: новые бизнес-проекты и деловые инициативы с акцентом на межрегиональном сотрудничестве! Столицу и Минскую область посещает делегация бизнесменов и...
 
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