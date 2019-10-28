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«Реакция России была положительной». Казахстан и Минск обсуждают поставки до 3,5 млн т нефти в год

29.10.2019 15:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство энергетики Казахстана ведет переговоры с Беларусью о поставке в страну от 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.


Фото: informburo.kz

«От 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Пока так, но это коммерческие переговоры», — рассказал Бозумбаев.

Он напомнил, что на прошлой неделе Казахстан и Беларусь парафировали соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов. «В целом основные принципы о сотрудничестве в этой отрасли все готовы. Внутригосударственные процедуры пройдем, потом кого-то уполномочим. Они подпишут, мы подпишем, потом дальше на ратификацию отправим», — пояснил министр.

Бозумбаев сообщил, что на прошлой неделе в Москве провел переговоры с министром энергетики России Александром Новаком. «В пятницу и субботу я провел переговоры со своим коллегой господином Новаком по ряду вопросов. Ему тоже рассказал о том, что в целом мы с белорусами договорились. <…> Теперь „Белнефтехиму“ нужно провести коммерческие переговоры с нашими компаниями. Мы предполагаем, что это в основном компании, которые работают на принципах СРП (Соглашения о разделе продукции — прим. ТАСС), и ТШО („Тенгизшевройл“ — прим. ТАСС). Как проведут переговоры, можно будет говорить [каким будет итоговое соглашение]», — отметил Бозумбаев.

По его словам, реакция российской стороны на соглашение между Казахстаном и Беларусью была положительной. «Я проинформировал, никакой негативной реакции нет. Там деловая реакция в первую очередь. У нас очень хорошие отношения с российскими коллегами. Мы многие вопросы, которые нужно подписывать, утверждать, по телефону решаем. Думаем, что, если это распространится и на отношения с Беларусью, мы привнесем туда, может быть, нотку оптимизма в их отношения в нефтегазовой сфере», — резюмировал глава Минэнерего Казахстана.

Альтернатива российской нефти

Беларусь рассматривает поставки нефти из Казахстана, как альтенрнативу закупкам из России. Минск периодически заводит подобные разговоры, как только возникают разногласия с Москвой. Вопрос актуализируется с ростом цены на российскую нефть для Беларуси из-за налогового маневра. Сейчас Беларусь закупает у России все 18 млн тонн нефти для последующей переработки на двух нефтеперерабатывающих заводах в Мозыре и Новополоцке.

У Казахстана Минск готов закупать порядка 3,5 млн т нефти в год.

Как заявил в пятницу, 25 октября, Александр Лукашенко, Минск проведет консультации с Москвой о возможном транзите казахстанской нефти. «Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся», — цитировал президента Беларуси ТАСС.

Минск интересовала не только поставка нефти, но и поставка продуктов, возможных для переработки, таких как газойль, мазут. На белорусские НПЗ периодически поставляется из Казахстана нефтяное сырье для дозагрузки вторичных процессов и нефтехимических производств, свидетельствуют данные Белстата. По информации TUT.BY, вот эти поставки и планируется нарастить до 1,5−2 млн тонн в год. Темные нефтепродукты можно поставлять железнодорожным транспортом. Что касается нефти, то ее выгоднее всего транспортировать в Беларусь из Казахстана по трубе, которая проходит по территории России. В свое время казахстанская нефть поставлялась через белорусский участок «Дружбы», то есть техническая возможность поставок есть.

 
Теги: Минск
 
 
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«Я проинформировал, никакой негативной реакции нет. Там деловая реакция в первую очередь. У нас очень хорошие отношения с российскими коллегами. Мы многие вопросы,...
 
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