В белорусском правительстве пообещали держать руку на пульсе в вопросе цен на гречку

Источник материала: Газета Авангард





Государство будет держать руку на пульсе для того, чтобы не было резких повышений цен на гречку. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Дворник после доклада главе государства о завершении уборочной кампании и выполнении поручений по вопросам наращивания и диверсификации экспорта, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

«Ситуация по гречке сегодня имеет место. Только из-за того, что российский рынок в этом году недополучил 20% тех объемов, которые они имели в предыдущие годы, — отметил Владимир Дворник. — В Беларуси имеется тот запас госзаказа, который мы в этом году произвели, остатки прошлого года. Государство будет держать руку на пульсе для того, чтобы каких-то скачков, резких повышений цен на этот продукт не было».





Владимир Дворник

Он добавил, что в прошлые годы цена гречки на белорусском рынке была чуть выше, чем в России, сегодня она выровнялась. «Поэтому я не думаю, что будут какие-то скачки и вывозы этой продукции. Но мы на уровне правительства отслеживаем эту тему и будем мониторить», — заверил вице-премьер.

Как сообщалось, глава государства Александр Лукашенко во время совещания обратил внимание, что урожай гречихи в этом году меньше, чем в прошлом. «В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что вся эта гречка утечет в Россию, и мы останемся с минимумом гречневой крупы и высокими ценами. Не дай бог, это произойдет по ценообразованию. Мы договорились», — предупредил Президент.

В октябре российские СМИ написали, что в стране начали расти цены на гречку из-за рекордно низкого урожая за последние пять лет. «Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен. Такие запросы стали поступать с сентября 2019 года», — пишет деловая газета «Ведомости». По информации издания, поставщики планируют повысить цены до 50%.-0-