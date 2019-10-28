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За 2 дня до открытия. Журналистам показали ТРЦ Palazzo, где можно будет испытать имитацию свободного падения
29.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В четверг 31 октября в Минске откроется
Площадь нового торгово-развлекательного объекта – около 100 тыс. квадратных метров, объем инвестиций – более 100 млн долларов. Среди обещаний: новые для Беларуси бренды и развлечения. С одной оговоркой – IMAX-кинотеатра здесь все-таки не появится. Его откроют в ТРЦ Green City. А вот в ТРЦ Palazzo разместят крупнейший в стране многозальный кинотеатр сети Silver Screen Сinemas.
Главный же «козырь» нового объекта – первая в Беларуси (и одна из крупнейших в мире) аэродинамическая труба американской компании iFLY, в которой любой желающий сможет испытать имитацию свободного падения. Со слов партнера ColliersInternationalАндрея Алешкина, схожий по масштабу аттракцион в Европе можно увидеть только в Париже. Особенность iFLYMinsk– внушительная высота стеклянного стакана, благодаря чему за полетами в аэротрубе посетители смогут наблюдать с третьего этажа ТРЦ. Предварительно, аттракцион заработает в декабре этого года. Прайс пока не готов, но, как пояснили представители iFLY, цена 2-3 минут полета обойдется в районе 50-100 рублей в зависимости от времени посещения, комплекса услуг, возраста спортсмена. Увидеть аэротрубу посетители смогут только в четверг, пока верхние этажи закрыты для посторонних. Однако фото нового минского аттракциона уже
Среди ключевых арендаторов – супермаркет BIGZZв новой концепции с собственной пекарней, винотекой и расширенным ассортиментом товаров. Акцент сделан на категорию премиум-продуктов: в частности, здесь появятся мясные витрины с мраморной говядиной и аквариумы с раками, крабами и устрицами. Среди «фишек» – широкий ассортимент вина, сформированный профессиональным сомелье. В данный момент в зале производится выкладка товара, ведутся последние подготовительные работы перед открытием.
Что касается fashion-индустрии, то пока самый заметный ритейлер нового ТРЦ – H&M. Это будет уже второй, но самый большой магазин шведской сети в Беларуси. Напомним, первый магазин H&M
Кроме того, в ТРЦ Palazzo появятся магазины BigStar, Nelva, "Галантэя", Rylko и İLVİ, «Макей». Среди ювелирных брендов – «7 карат», «Царское золото» и ZIKO, а косметикой будет торговать Balmessence и BeautyApoteka. Также откроются книжный и цветочный магазины, ветаптека, офис турагентства, салоны мобильных операторов и зона бытового обслуживания. Здесь также заработает детский развлекательный центр BananaCity. В последующем собственники планируют открыть магазины новых брендов, в том числе ранее не представленных в Беларуси.
Зона Food&Beverages займет около 4 тыс. «квадратов» и будет включать фудкорт, кафе и рестораны с террасой. Среди первых начнут работать KFC, BurgerKing, Cinnabon, Salateira и «Мама дома». Комплекс включает крытый многоуровневый паркинг и плоскостную стоянку, которые способны вместить более 1300 автомобилей. Первое время паркинг будет работать бесплатно.
Напомним, строительство торгового-развлекательного центра Palazzo длилось 16 лет. За это время у объекта изменилось несколько заказчиков. Закончила стройку американская компания RRY Capital, инвестировав в объект более 100 млн долларов. Открытие ТРЦ Palazzo состоится 31 октября в 12 часов. Первых покупателей ожидают приятные сюрпризы.
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За 2 дня до открытия. Журналистам показали ТРЦ Palazzo, где можно будет испытать имитацию свободного падения
В четверг 31 октября в Минске откроется ТРЦ Palazzo – первый в стране торгово-развлекательный центр, в котором сделан фокус на развлечения. Как минимум так...
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