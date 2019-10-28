За 2 дня до открытия. Журналистам показали ТРЦ Palazzo, где можно будет испытать имитацию свободного падения

Площадь нового торгово-развлекательного объекта – около 100 тыс. квадратных метров, объем инвестиций – более 100 млн долларов. Среди обещаний: новые для Беларуси бренды и развлечения. С одной оговоркой – IMAX-кинотеатра здесь все-таки не появится. Его откроют в ТРЦ Green City. А вот в ТРЦ Palazzo разместят крупнейший в стране многозальный кинотеатр сети Silver Screen Сinemas.

Главный же «козырь» нового объекта – первая в Беларуси (и одна из крупнейших в мире) аэродинамическая труба американской компании iFLY, в которой любой желающий сможет испытать имитацию свободного падения. Со слов партнера ColliersInternationalАндрея Алешкина, схожий по масштабу аттракцион в Европе можно увидеть только в Париже. Особенность iFLYMinsk– внушительная высота стеклянного стакана, благодаря чему за полетами в аэротрубе посетители смогут наблюдать с третьего этажа ТРЦ. Предварительно, аттракцион заработает в декабре этого года. Прайс пока не готов, но, как пояснили представители iFLY, цена 2-3 минут полета обойдется в районе 50-100 рублей в зависимости от времени посещения, комплекса услуг, возраста спортсмена. Увидеть аэротрубу посетители смогут только в четверг, пока верхние этажи закрыты для посторонних. Однако фото нового минского аттракциона уже появились на официальной страничке iFLY в Facebook.