В Минске согласовали дату отвода войск в Петровском, но не называют ее - опасаются провокаций

Источник материала: Tut.by

На заседании контактной группы в Минске стороны согласовали дату разведения войск в районе населенного пункта Петровское на линии соприкосновения на Донбассе. Конкретное число стороны при этом не называют.



Фото: пресс-служба президента Украины

Как сообщает ТАСС , отвечая после встречи на вопросы журналистов, спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик отказался называть какие-либо даты, ограничившись лишь фразой о том, что «во вторник стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом и продолжили переговоры о возобновлении разведения в Петровском».

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов в свою очередь подтвердил, что дата разведения в Петровском была согласована, но также не стал ее называть.

«Мы дату не будем озвучивать. Есть просьба украинской стороны. Они опасаются, что могут быть провокации, которые сорвут процесс. Ни мы, ни представители Украины не заинтересованы в этом», — пояснила глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова.

«Дорожная карта» по достижению мира в Украине

«Сегодня контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств в районе Золотого. В соответствии с рамочным соглашением контактной группы от 2016 года следующим шагом должно стать разведение сил и средств в районе н.п. Петровское — при условии 7-дневного соблюдения режима тишины», — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Как отметила Олифер, результаты работы контактной группы открывают путь к проведению саммита в «нормандском формате», «где, по мнению Леонида Кучмы, возможно согласование „дорожной карты“ достижения мира в Украине».

Ранее сегодня глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что президент страны Владимир Зеленский готов к встрече с Путиным.

«Он говорил по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь… Я был свидетелем этих разговоров», — добавил Пристайко.

Министр также рассказал, что уже есть предварительная договоренность по дате встречи «нормандской четверки» и, предположительно, она пройдет до конца следующего месяца.

Разведение сил в Золотом

Разведение сил в районе Золотого Луганской области началось 29 октября. « 112.Украина» со ссылкой на заявление штаба Операции объединенных сил (ООС) пишет, что этот процесс займет трое суток.

Войска от линии соприкосновения отводят на 1 км с обеих сторон. Таким образом, расстояние между ними будет не менее 2 км. На примере разведения войск в станице Луганской в штабе ООС отметили, что из-за большого расстояния между передовыми позициями в таких районах количество обстрелов уменьшится до 0. Это даст возможность открыть пункт пропуска «Золотое».

За процессом отвода войск следят наблюдатели ОБСЕ, к этому привлекают беспилотники. Командование ООС также заявило, что в случае обострения ситуации украинские военные готовы вернуться на позиции.

На разминирование участка вблизи Золотого уйдет около 30 дней.

Разведение сил в Золотом и Петровском — условия для встречи «нормандской четверки».