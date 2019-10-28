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Возле КГБ прошла несанкционированная акция «Цепь памяти»

29.10.2019 21:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 29 октября у КГБ прошла несанкционированная акция оппозиции «Цепь памяти». Участие в ней приняли около 30 человек. Как сообщает БелаПАН, обошлось без задержаний.


Акция «Цепь памяти» была посвящена памяти жертв сталинских репрессий и приурочена к очередной годовщине расстрела более 100 деятелей белорусской культуры.

Среди собравшихся были Николай Статкевич, Вячеслав Сивчик, Алена Толстая. Один из активистов пришел в тюремной робе, принес колодки и кандалы. Он заявил, что репрессии в стране будут продолжаться, пока не будет принят закон о люстрации.




Участники также принесли стенд с фотографиями пропавших политиков.


Священник незарегистрированной Белорусской автокефальной православной церкви окропил двери КГБ святой водой.



За акцией наблюдали большое количество силовиков в штатском, они вели видеосъемку.

После окончания акции участники прошли к расположенному рядом зданию МВД, где также поставили лампадки со свечами. К этому времени лампадки у КГБ были убраны неизвестными.


«Если мы люди, то должны помнить своих невинно убитых, тем более такое количество, — заявил один из лидеров оппозиции Николай Статкевич. — Сталинские репрессии — это первая травма нашего народа, а вторая — война, от которой мы еще не отошли. И мы приходим в это место, откуда увозили десятки тысяч людей на расстрел, где их держали, пытали и убивали».

Политик выразил сожаление, что к участникам акции не присоединились сотрудники силовых ведомств. Он также пообещал, что люди будут приходить сюда каждый год, чтобы почтить память погибших в застенках НКВД.


Завершилось мероприятие без задержаний.

 
 
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Акция «Цепь памяти» была посвящена памяти жертв сталинских репрессий и приурочена к очередной годовщине расстрела более 100 деятелей белорусской культуры.
 
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