«Я предлагаю не дом, а стиль жизни». В 30 км от Минска за $250 тысяч продается необычный коттедж

Это «энергоэффективный и со всех сторон «правильный» дом»

Дом объективно отличается от всех соседних. Такой дизайн не ожидаешь встретить в Беларуси, и не очень понятно, на сколько жильцов он рассчитан.

Планировка предусматривает 2 спальни, 2 санузла и одно общее пространство: кухню-гостиную с панорамным остеклением. В гостиной можно сделать камин (все выводы сделаны заранее). При желании здесь даже можно проводить концерты — акустика в доме впечатляет.

— 250 тысяч за дом без отделки в 30 км от Минска — не слишком ли дорого?

— Что касается отделки комнат, то здесь я уже остановился, т.к. дизайном интерьера, как правило, предпочитают заниматься сами жильцы, — ответил Дмитрий. — Для кого-то $250 тысяч за дом без отделки — это дорого. Но те, кто понимает, сколько средств вложено в этот проект, таких вопросов не задают. Только одних окон здесь на $40 тысяч. Оборудование также здесь стоит самое лучшее. Например, тепловой насос стоит 30 тысяч евро. Поэтому технологии, которые здесь использованы, не могут оцениваться дешево. Один фундамент — утепленная шведская плита — стоит $25 тысяч.

Но на самом деле дело даже не в этом. Я не продаю дом. Я продаю стиль жизни. Это участок на берегу маленькой речки, к которому проведены все коммуникации. Участок граничит с лесом. Все внутренние сети сделаны на высочайшем уровне, продумана беседка и хозпостройка в едином стиле. То есть человеку остается только сделать внутреннюю отделку по своему вкусу.