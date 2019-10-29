"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска

Источник материала: realt.by

Жилой дом в Луцке (Украина), расположенный на проспекте Соборности и улице Молодежи, в шутку называют "Великой китайской стеной". Это самый длинный жилой дом в мире, его длина составляет 1750 метров (с учетом «отростков» - 2775 метров). А есть ли в Минске такие «горизонтальные небоскребы», которые готовы потягаться с украинским домом? Мы изучили карту и составили список самых длинных домов столицы.

В свою подборку мы включили только те дома, которые имеют один почтовый адрес. А вот «жилые китайские стены» типа дома из красного кирпича на Богдановича, который состоит из десяти корпусов, у каждого из которых собственный адрес, «дома У Троицкого» и так далее мы вынесли отдельно в конце статьи. Дома в подборке по возрастанию длины дома. Все измерения выполнены при помощи Яндекс.Карты .

ТОП 5 с одним почтовым адресом 5-е место: улица Притыцкого, 78, и проспект Газеты "Правда", 22 Пятое место делят два дома. Первый по адресу ул. Притыцкого, 78 , который построили в 1985 году. Это 9-этажное панельное жилое здание, которое возвели по архитектурному проекту М-464. Дом разделен на 24 подъезда, вмещает 848 квартир с общей площадью 59883,1 кв.м. По расчетам длина строения с учетом изгибов составляет около 560 метров.

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Второй – здание-подкова на проспекте Газеты "Правда", 22 . Дом построили в 1978 году по чешскому архитектурному проекту М-464. В доме насчитывается 9 этажей и 23 подъезда. Примерная длинна, как и у соратника с Притыцкого, – 560 метров.

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4-е место: улица Рафиева, 78 Дом по адресу ул.Рафиева, 78 , появился в 1991 году. Это панельное сооружение, которое построили по проекту М-464. Однако у дома есть своя особенность: в панельную девятиэтажку встроена двухподъездная 12-этажная секция М111-90. Однако это не разделило почтовый адрес постройки. Всего в доме 23 подъезда, 838 квартир общей площадью 53442 кв.м. Длина дома - около 590 метров.

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3-е место: 2-й переулок Багратиона, 19 На третьем месте разместился дом 1975 года постройки, который расположен во 2-м переулке Багратиона, 19. 9-этажная «панелька» состоит из 24 подъездов и вмещает 557 квартир общей площадью 50155 кв.м. Длина дома по внешней стене, учитывая ее ломанную форму, – около 595 метров.

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2-е место: улица Есенина, 6-1 На втором месте с длиной по внешней стороне дома в 620 метров находится 9-этажная, извивающаяся, как змея, "панелька" 1986 года постройки по адресу ул.Есенина, 6-1 . Сделан дом по архитектурному проекту М-464 и напоминает дом на Притыцкого. Однако имеет на целых 2 подъезда больше и вмещает в себя аж 889 квартир общей площадью 58497 кв.м. Для выхода жильцов на улицу используются четыре арки, в две из которых могут проехать автомобили.

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1-е место: улица Одинцова, 36-1 И победитель в номинации «Жилая китайская стена Минска» - 9-этажная "панелька" 1983 года по адресу ул.Одинцова, 36-1 . Дом разделен на 25 подъездов и вмещает 610 квартир общей площадью 57990,2 кв.м. Длина победителя по внешней стороне – примерно 670 метров.

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Что еще длинного? Помимо домов, которые мы перечислили выше, в Минске есть целые комплексы пристроенных друг к другу зданий, которые визуально кажутся одним строением. Однако на деле они имеют разные адреса, поэтому не попали в наш топ. К примеру, дом на набережной Свислочи. Вместе с пристроенным домом «У Троицкого» его длина переваливает за 800 метров.

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Еще один комплекс домов, которые имеют разные адреса, но визуально выглядят одним строением – старые дома вдоль проспекта Независимости от улицы Козлова до бульвара Мулявина. Их общая длина - около 900 метров. Однако все дома из комплекса строились в разное время и имеют разные адреса. Со спутника хорошо видны отличия в крышах каждого дома.

Источник: Яндекс.Карты



Источник: Яндекс.Карты



Источник: Яндекс.Карты



Источник: Яндекс.Карты

За рамками рейтинга осталось жилое здание на улице Максима Танка, известное минчанам, как «Брестская крепость» или «Красный дом». Если бы его составные части не находились по 10 разным адресам, то оно бы точно заняло первое место в рейтинге самых длинных домов нашей столицы - около 920 метров.

Источник: Яндекс.Карты



