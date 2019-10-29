ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска

30.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Жилой дом в Луцке (Украина), расположенный на проспекте Соборности и улице Молодежи, в шутку называют "Великой китайской стеной". Это самый длинный жилой дом в мире, его длина составляет 1750 метров (с учетом «отростков» - 2775 метров). А есть ли в Минске такие «горизонтальные небоскребы», которые готовы потягаться с украинским домом? Мы изучили карту и составили список самых длинных домов столицы.

"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска

В свою подборку мы включили только те дома, которые имеют один почтовый адрес. А вот «жилые китайские стены» типа дома из красного кирпича на Богдановича, который состоит из десяти корпусов, у каждого из которых собственный адрес, «дома У Троицкого» и так далее мы вынесли отдельно в конце статьи. Дома в подборке по возрастанию длины дома. Все измерения выполнены при помощи Яндекс.Карты.

ТОП 5 с одним почтовым адресом

5-е место: улица Притыцкого, 78, и проспект Газеты "Правда", 22

Пятое место делят два дома. Первый по адресу ул. Притыцкого, 78, который построили в 1985 году. Это 9-этажное панельное жилое здание, которое возвели по архитектурному проекту М-464. Дом разделен на 24 подъезда, вмещает 848 квартир с общей площадью 59883,1 кв.м. По расчетам длина строения с учетом изгибов составляет около 560 метров.

"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
Источник: Яндекс.Карты
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска

Второй – здание-подкова на проспекте Газеты "Правда", 22. Дом построили в 1978 году по чешскому архитектурному проекту М-464. В доме насчитывается 9 этажей и 23 подъезда. Примерная длинна, как и у соратника с Притыцкого, – 560 метров.

"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
Источник: Яндекс.Карты
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска

4-е место: улица Рафиева, 78

Дом по адресу ул.Рафиева, 78, появился в 1991 году. Это панельное сооружение, которое построили по проекту М-464. Однако у дома есть своя особенность: в панельную девятиэтажку встроена двухподъездная 12-этажная секция М111-90. Однако это не разделило почтовый адрес постройки. Всего в доме 23 подъезда, 838 квартир общей площадью 53442 кв.м. Длина дома - около 590 метров.

"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
Источник: Яндекс.Карты
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска

3-е место: 2-й переулок Багратиона, 19

На третьем месте разместился дом 1975 года постройки, который расположен во 2-м переулке Багратиона, 19.  9-этажная «панелька» состоит из 24 подъездов и вмещает 557 квартир общей площадью 50155 кв.м. Длина дома по внешней стене, учитывая ее ломанную форму, – около 595 метров.

"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
Источник: Яндекс.Карты
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска

2-е место: улица Есенина, 6-1

На втором месте с длиной по внешней стороне дома в 620 метров находится 9-этажная, извивающаяся, как змея, "панелька" 1986 года постройки по адресу ул.Есенина, 6-1. Сделан дом по архитектурному проекту М-464 и напоминает дом на Притыцкого. Однако имеет на целых 2 подъезда больше и вмещает в себя аж 889 квартир общей площадью 58497 кв.м. Для выхода жильцов на улицу используются четыре арки, в две из которых могут проехать автомобили.

"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
Источник: Яндекс.Карты
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска

1-е место: улица Одинцова, 36-1

И победитель в номинации «Жилая китайская стена Минска» - 9-этажная "панелька" 1983 года по адресу ул.Одинцова, 36-1. Дом разделен на 25 подъездов и вмещает 610 квартир общей площадью 57990,2 кв.м. Длина победителя по внешней стороне – примерно 670 метров.

"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
Источник: Яндекс.Карты
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска

Что еще длинного?

Помимо домов, которые мы перечислили выше, в Минске есть целые комплексы пристроенных друг к другу зданий, которые визуально кажутся одним строением. Однако на деле они имеют разные адреса, поэтому не попали в наш топ. К примеру, дом на набережной Свислочи. Вместе с пристроенным домом «У Троицкого» его длина переваливает за 800 метров.

"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
Источник: Яндекс.Карты
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска

Еще один комплекс домов, которые имеют разные адреса, но визуально выглядят одним строением – старые дома вдоль проспекта Независимости от улицы Козлова до бульвара Мулявина. Их общая длина -  около 900 метров. Однако все дома из комплекса строились в разное время и имеют разные адреса. Со спутника хорошо видны отличия в крышах каждого дома.

"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
Источник: Яндекс.Карты
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
Источник: Яндекс.Карты
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
Источник: Яндекс.Карты
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
Источник: Яндекс.Карты

За рамками рейтинга осталось жилое здание на улице Максима Танка, известное минчанам, как «Брестская крепость» или «Красный дом». Если бы его составные части не находились по 10 разным адресам, то оно бы точно заняло первое место в рейтинге самых длинных домов нашей столицы - около 920 метров.

"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
Источник: Яндекс.Карты
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
"Жилые китайские стены". Подборка самых длинных домов Минска
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жилой дом в Луцке (Украина), расположенный на проспекте Соборности и улице Молодежи, в шутку называют "Великой китайской стеной". Это самый длинный жилой дом в мире,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Возле КГБ прошла несанкционированная акция «Цепь памяти»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Новости Волковыска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика