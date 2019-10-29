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Минск - Прага: новые перспективы сотрудничества
30.10.2019 07:15 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМинск - Прага: новые бизнес-проекты и деловые инициативы с акцентом на межрегиональном сотрудничестве. Продолжается визит делегации бизнесменов и дипломатов из Чехии в нашу страну.
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Минск - Прага: новые бизнес-проекты и деловые инициативы с акцентом на межрегиональном сотрудничестве. Продолжается визит делегации бизнесменов и дипломатов из...
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