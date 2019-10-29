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Минск - Прага: новые перспективы сотрудничества

30.10.2019 07:15 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Минск - Прага: новые бизнес-проекты и деловые инициативы с акцентом на межрегиональном сотрудничестве. Продолжается визит делегации бизнесменов и дипломатов из Чехии в нашу страну. Накануне гости провели переговоры с руководством центрального региона. Среди совместных интересов - машиностроение, энергетика, сельское хозяйство. Как отметили стороны, товарооборот Минской области с регионами Чехии с начала года составил 45 миллионов долларов. При этом вектор, на который выходят Минск и Прага, - создание совместных предприятий, а также привлечение инвесторов. И сегодня же делегация из Чехии (а это представители 14 компаний) примет участие в бизнес-форуме в Витебске.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минск - Прага: новые бизнес-проекты и деловые инициативы с акцентом на межрегиональном сотрудничестве. Продолжается визит делегации бизнесменов и дипломатов из...
 
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