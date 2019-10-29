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Аграрии завершают уборку сахарной свеклы

30.10.2019 09:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Подходит к концу в хозяйствах страны уборка сахарной свеклы. Одним из лидеров по урожайности сладкого корнеплода является Гродненская область. Здесь выкапывают свыше 500 центнеров с гектара, убрано 74 % всех площадей. Работа способствует солнечная погода: только с полей Гродненского региона уже вывезено более 900 тысяч тонн свеклы. По оценке аграриев, в этом году уровень сахара в корнеплодах выше прошлогоднего.
 
 
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Подходит к концу в хозяйствах страны уборка сахарной свеклы. Одним из лидеров по урожайности сладкого корнеплода является Гродненская область. Здесь выкапывают...
 
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