Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аграрии завершают уборку сахарной свеклы Подходит к концу в хозяйствах страны уборка сахарной свеклы. Одним из лидеров по урожайности сладкого корнеплода является Гродненская область. Здесь выкапывают...

Подходит к концу в хозяйствах страны уборка сахарной свеклы. Одним из лидеров по урожайности сладкого корнеплода является Гродненская область. Здесь выкапывают свыше 500 центнеров с гектара, убрано 74 % всех площадей. Работа способствует солнечная погода: только с полей Гродненского региона уже вывезено более 900 тысяч тонн свеклы. По оценке аграриев, в этом году уровень сахара в корнеплодах выше прошлогоднего.