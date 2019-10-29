|
Аграрии завершают уборку сахарной свеклы
30.10.2019 09:06 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПодходит к концу в хозяйствах страны уборка сахарной свеклы. Одним из лидеров по урожайности сладкого корнеплода является Гродненская область. Здесь выкапывают свыше 500 центнеров с гектара, убрано 74 % всех площадей. Работа способствует солнечная погода: только с полей Гродненского региона уже вывезено более 900 тысяч тонн свеклы. По оценке аграриев, в этом году уровень сахара в корнеплодах выше прошлогоднего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подходит к концу в хозяйствах страны уборка сахарной свеклы. Одним из лидеров по урожайности сладкого корнеплода является Гродненская область. Здесь выкапывают...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)