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С 1 ноября вырастут социальные и минимальные трудовые пенсии

30.10.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С 1 ноября вырастут социальные и минимальные трудовые пенсии

В связи с изменением с 1 ноября размеров бюджета прожиточного минимума (БПМ) пересматриваются величины ряда социальных выплат, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Минтруда и соцзащиты.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 23 октября 2019 г. № 50 на период с 1 ноября 2019 года по 31 января 2020 года утверждены новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (увеличивается до 231,83 рубля) и по основным социально-демографическим группам: трудоспособное население – 257,86 рубля; пенсионеры – 177,79 рубля; студенты – 224,80 рубля; дети в возрасте до трех лет – 149,63 рубля; дети от трех до шести лет – 205,16 рубля; дети от шести до 18 лет – 251,19 рубля.

Соответственно, с 1 ноября увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки и повышения к выплатам для отдельных категорий пенсионеров; доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с изменением с 1 ноября размеров бюджета прожиточного минимума (БПМ) пересматриваются величины ряда социальных выплат, сообщает корреспондент агентства...
 
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