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Размер МПБ меняется в Беларуси с 1 ноября

30.10.2019 10:23 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Новые размеры минимального потребительского бюджета установило Минтруда и соцзащиты своим постановлением от 23 октября.

Согласно документу, изменения вступят в силу 1 ноября нынешнего года и будут действовать до 31 января 2020 года.

Размер минимального потребительского бюджета составит:

  • 475,56 рубля – на трудоспособного гражданина;
  • 371,51 рубля – на пенсионера;
  • 351,90 рубля – на студента;
  • 301,80 рубля – на ребенка до 3 лет;
  • 398,68 рубля – на ребенка от 3 до 6 лет;
  • 405,17 рубля – на ребенка от 6 до 18 лет;
  • 372,06 рубля – на семью из 4 человек;
  • 405,25 рубля – на молодую семью из 3 человек.

Бюджет прожиточного минимума повышается в Беларуси с 1 ноября текущего года, его рост составит 92 копейки.

С 1 ноября 2019 года бюджет прожиточного минимума в Беларуси в среднем на душу населения будет составлять 231,83 рубля (против 230,91 рубля в настоящее время).

После увеличения БПМ вырастут и многие социальные выплаты: минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите.

Напомним, минимальный потребительский бюджет на одного человека для трудоспособного населения с 1 августа составлял 473,67 рубля.

Прожиточный минимум значительно повысился с 1 августа до 230,91 рублей. Он вырос на 3%. Повысились также детские пособия и пенсии.

 
 
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Новые размеры минимального потребительского бюджета установило Минтруда и соцзащиты своим постановлением от 23 октября. Согласно документу, изменения вступят в...
 
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