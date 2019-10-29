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Размер МПБ меняется в Беларуси с 1 ноября
30.10.2019 10:23 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Новые размеры минимального потребительского бюджета установило Минтруда и соцзащиты своим постановлением от 23 октября.
Согласно документу, изменения вступят в силу 1 ноября нынешнего года и будут действовать до 31 января 2020 года.
Размер минимального потребительского бюджета составит:
Бюджет прожиточного минимума повышается в Беларуси с 1 ноября текущего года, его рост составит 92 копейки.
С 1 ноября 2019 года бюджет прожиточного минимума в Беларуси в среднем на душу населения будет составлять 231,83 рубля (против 230,91 рубля в настоящее время).
После увеличения БПМ
Напомним, минимальный потребительский бюджет на одного человека для трудоспособного населения с 1 августа составлял 473,67 рубля.
Прожиточный минимум значительно
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Новые размеры минимального потребительского бюджета установило Минтруда и соцзащиты своим постановлением от 23 октября. Согласно документу, изменения вступят в...
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