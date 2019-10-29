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Бюджет прожиточного минимума с 1 ноября вырастет до 231,83 рубля

30.10.2019 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

С 1 августа этого года бюджет прожиточного минимума в нашей стране был равен 230,91 рубля. С начала ноября он увеличится до 231,83 рубля и будет актуален до 31 января 2020 года. Для различных групп населения сумма будет отличаться. Для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума будет равен 257,86 рубля, пенсионеров — 177,79 рубля, студентов — 224,8 рубля, детей в возрасте до 3 лет — 149,63 рубля, детей от 3 до 6 лет — 205,16 рубля, детей от 6 до 18 лет — 251,19 рубля.

Рост бюджета прожиточного минимума объясняется прежде всего повышением стоимости продовольственных товаров. Для каждой группы населения он отличается в зависимости от норм потребления продуктов питания и затрат на продовольственные товары.

Вместе с бюджетом прожиточного минимума вырастут и минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки и повышения отдельным категориям пенсионеров. Больше станут доплаты для лиц в возрасте 75 лет и старше, которые получают пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите. Увеличатся пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста, вырастут госпособия на детей.

Бюджет прожиточного минимума как социальный норматив необходим для анализа и прогнозирования уровня жизни населения, оказания государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям), обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий.

https://www.sb.by

 
 
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Новый размер бюджета прожиточного минимума утвержден постановлением Министерства труда и социальной защиты от 23 октября текущего года № 50.
 
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