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Минторговли Казахстана готовит крупную торговую миссию в Минск

30.10.2019 11:12 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По итогам переговоров президентов Казахстана и Беларуси было принято решение об углублении кооперации между странами, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана.

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан проанализировало структуру белорусского импорта и текущий казахстанский экспорт в Беларусь.

По итогам анализа, выявлен перечень из 44 товарных позиций, на сумму порядка 300 млн долл. США для поставок казахстанской продукции в Беларусь.

«В прошлом году мы поставили в Беларусь проката железа и нелегированной стали на 28,5 млн долл. Но общий импорт этой товарной группу в Беларусь превысил полмиллиарда долларов. При технологических возможностях наши предприятий мы можем увеличить поставки металлопроката минимум в два раза», - сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

По данным Минторговли, большим потенциалом для казахстанского экспорта в Беларусь обладает металлопрокат. По словам Султанова, казахстанские металлические трубы могут обеспечить свыше 10% потребности Беларуси (общий объем импорта металлических труб в РБ в 2018 г. Составлял 312,8 млн долл).

Казахстан также может увеличить поставки в Беларусь таких товаров, как: изделия из стали (в том числе трубы), продукция АПК (макароны, рис, кондитерские изделия), изделия из меди, стройматериалы и др.

По поручению президента РК К-Ж.Токаева в целях наращивания экспорта на рынок Беларуси в январе следующего года Министерство торговли и интеграции организует торгово-экономическую миссию в Республику Беларусь, которую возглавит министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов.

 
 
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По итогам переговоров президентов Казахстана и Беларуси было принято решение об углублении кооперации между странами, сообщает пресс-служба Министерства...
 
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