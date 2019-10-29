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Объекты-призраки: по документациям их нет, а в реальности они существуют

30.10.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Объекты-призраки: по документациям их нет, а в реальности они существуют

На коллегии КГК Гродненской области рассмотрели вопрос эффективности работы на местах по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимости государственной собственности. Как отметила в своем докладе начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Гродненской области Татьяна Слабыш, по итогам 9 месяцев 2019 года календарные графики выполнены лишь на 24 процента. А в Зельвенском и Дятловском районах за три квартала не продано ни одного объекта недвижимости.

Объекты-призраки: по документациям их нет, а в реальности они существуют

Наибольшее количество неиспользуемых объектов, около 200 находится в собственности Гродненского областного потребительского общества. Есть они не только в сельских населенных пунктах, но и в районных центрах. Общая площадь пустующих торговых и других объектов превышает 50 тысяч квадратных метров, а земельных участков – 112 гектаров. При этом организации приходится за них платить налоги на недвижимость и землю. Ежегодно эти расходы доходят до 250 тысяч рублей.

Объекты-призраки: по документациям их нет, а в реальности они существуют

Около 80 неиспользуемых объектов находится на балансе социальной сферы. Это связано с тем, что проводится работа по оптимизации сети учреждений образования, культуры, здравоохранения, торговой сети. Среди объектов, подлежащих продаже, есть здания бывших школ, детсадов, сельских клубов, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

На коллегии отмечалось, что собственникам надо активнее работать над продажей объектов уже тогда, когда они перестали использоваться, но еще находятся в приемлемом состоянии и способны принести пользу новому собственнику. В регионе есть примеры, когда не проданные за несколько лет объекты приходили в негодность и предназначались к сносу.

Объекты-призраки: по документациям их нет, а в реальности они существуют

Есть проблемы и уже со списанными объектами, когда зачастую не соблюдаются сроки их сноса. Вот и появляются здания-призраки: по документам их нет, но в реальности они все еще существуют.

Объекты-призраки: по документациям их нет, а в реальности они существуют

Специалистами КГК были выявлены также негативные моменты, связанные с недостаточным контролем за объектами, проданными за одну базовую величину. Зачастую даже при невыполнении покупателями условий договоров купли-продажи здания не возвращаются в коммунальную собственность.

Органам власти стоит обратить внимание на местах и на такой момент, как несвоевременное перечисление арендной платы.

Объекты-призраки: по документациям их нет, а в реальности они существуют

Как подчеркнул председатель КГК Гродненской области Анатолий Дорожко, крайне важно в работе с госимуществом уходить от недочетов и формализма, а также искать новые подходы к вовлечению госимущества в хозоборот.

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Также на очередной коллегии КГК Гродненской области обсуждался вопрос эффективности осуществления контроля за своевременностью и полнотой перечисления в соответствующие бюджеты дивидендов на принадлежащие государству акции акционерных обществ.

Объекты-призраки: по документациям их нет, а в реальности они существуют

Как отмечалось на заседании, возникшие здесь проблемы появились из-за недостаточного взаимодействия представителей государства в ОАО, комитета госимущества облисполкома и налоговых органов. Сейчас большинство узких мест здесь определены и контроль за своевременностью и полнотой перечисления дивидендов будет вестись по наработанной схеме.

Иван Гаврицкий
Фото: Яна ХВЕДЧИНА
https://grodnonews.by
 
 
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На коллегии КГК Гродненской области рассмотрели вопрос эффективности работы на местах по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимости...
 
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