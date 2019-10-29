Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ганцевичский район делает ставку на укрепление предприятий, активный отдых и туризм Ганцевичский район - это 171 тысяча гектаров земли, более 60 процентов занимает лес. А это древесина, ягоды и грибы. Поэтому лес - наше все - это не книжное, это...

Ганцевичский район - это 171 тысяча гектаров земли, более 60 процентов занимает лес. А это древесина, ягоды и грибы. Поэтому лес - наше все - это не книжное, это реальность. Два из трех предприятий, на которые делается ставка в районе, - деревоперерабатывающие