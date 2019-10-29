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Ганцевичский район делает ставку на укрепление предприятий, активный отдых и туризм
30.10.2019 11:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTГанцевичский район - это 171 тысяча гектаров земли, более 60 процентов занимает лес. А это древесина, ягоды и грибы. Поэтому лес - наше все - это не книжное, это реальность. Два из трех предприятий, на которые делается ставка в районе, - деревоперерабатывающие
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Ганцевичский район - это 171 тысяча гектаров земли, более 60 процентов занимает лес. А это древесина, ягоды и грибы. Поэтому лес - наше все - это не книжное, это...
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