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«Алтын - хорошее название». Эксперт считает, что единая валюта нужна сразу всему ЕАЭС
30.10.2019 12:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Никакая интеграция без единой валюты не имеет серьезного смысла, заявил директор аналитического департамента «Альпари» в России и СНГ Александр Разуваев на брифинге в среду.
— Сейчас тема снова более актуальна, но есть противоречия. Москва настаивает на том, что это должен быть российский рубль, Минск говорил о евразийском евро, то есть наднациональной единицы. Мы согласны с Минском. Надо говорить о наднациональной денежной единицы в рамках ЕАЭС, — заявил эксперт.
Разуваев уверен, что невозможен единый рынок товаров, работ и услуг без единой валюты, и даже примеры Польши, сохранившей свою валюту, не опровергает этого аргумента.
— Сперва речь будет идти о безналичной денежной единице, а потом и о кэше, — отметил представитель «Альпари», прокомментировав и возможные варианты названия.
— Алтын — хорошее название. Рубль — нет. А вот где будет евразийский центробанк — не столь важно. Но решение это политическое, и как будет двигаться вопрос, сказать сложно. Очевидно только, что валюта будет «сырьевой», экономика России все-таки существенно больше экономик Казахстана и Беларуси.
Александр Разуваев уверен, что вне зависимости от интеграционных договоренностей Москвы и Минска Беларусь все-таки получит в том или ином виде компенсацию российского налогового маневра.
— Российский Минфин — самый прижимистый минфин в мире. Резервы достигают 540 млрд долларов — этого достаточно, чтобы полностью погасить весь внешний долг. Так что какая-то компенсация будет, — уверен он.
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Никакая интеграция без единой валюты не имеет серьезного смысла, заявил директор аналитического департамента «Альпари» в России и СНГ Александр Разуваев на...
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