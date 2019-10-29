«Алтын - хорошее название». Эксперт считает, что единая валюта нужна сразу всему ЕАЭС

Источник материала: Tut.by

Никакая интеграция без единой валюты не имеет серьезного смысла, заявил директор аналитического департамента «Альпари» в России и СНГ Александр Разуваев на брифинге в среду.

— Сейчас тема снова более актуальна, но есть противоречия. Москва настаивает на том, что это должен быть российский рубль, Минск говорил о евразийском евро, то есть наднациональной единицы. Мы согласны с Минском. Надо говорить о наднациональной денежной единицы в рамках ЕАЭС, — заявил эксперт.

Разуваев уверен, что невозможен единый рынок товаров, работ и услуг без единой валюты, и даже примеры Польши, сохранившей свою валюту, не опровергает этого аргумента.

— Сперва речь будет идти о безналичной денежной единице, а потом и о кэше, — отметил представитель «Альпари», прокомментировав и возможные варианты названия.

— Алтын — хорошее название. Рубль — нет. А вот где будет евразийский центробанк — не столь важно. Но решение это политическое, и как будет двигаться вопрос, сказать сложно. Очевидно только, что валюта будет «сырьевой», экономика России все-таки существенно больше экономик Казахстана и Беларуси.

Александр Разуваев уверен, что вне зависимости от интеграционных договоренностей Москвы и Минска Беларусь все-таки получит в том или ином виде компенсацию российского налогового маневра.

— Российский Минфин — самый прижимистый минфин в мире. Резервы достигают 540 млрд долларов — этого достаточно, чтобы полностью погасить весь внешний долг. Так что какая-то компенсация будет, — уверен он.