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Минск и Вена нацелены на укрепление двусторонних отношений

30.10.2019 12:08 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Двусторонние отношения Минска и Вены демонстрируют заметную динамику. Развитие контактов по линии двух стран сегодня обсудили в белорусском парламенте на встрече спикера Палаты представителей с главой дипмисии Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер. Встреча прошла в преддверии визита белорусского лидера в эту страну. Он откроет новую страницу в отношениях двух государств, отметил Владимир Андрейченко. В последние годы между странами поддерживается активный политический диалог. К тому же, Австрия - крупнейший инвестор в белорусскую экономику. Минск заинтересован в приходе австрийского бизнеса. Законодатели и впредь будут работать над созданием комфортных условий для инвесторов. Важно укреплять и межпарламентские связи.
 
Теги: Минск
 
 
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Двусторонние отношения Минска и Вены демонстрируют заметную динамику. Развитие контактов по линии двух стран сегодня обсудили в белорусском парламенте на...
 
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