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Посольства Израиля временно закрылись по всему миру из-за забастовки. И в Беларуси тоже
30.10.2019 12:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посольства и консульства Израиля с 30 октября закрываются по всему миру. Причина — забастовка из-за решения Минфина Израиля урезать расходы на содержание диппредставительств. Свою работу временно прекратили посольства в России, США, Канаде и Украине. Посольство Израиля в Беларуси также бастует, об этом TUT.BY сообщили в дипмиссии.
— Посольство Израиля в Беларуси закрыто в связи с забастовкой израильского МИД, вызванной конфликтом между Министерством иностранных дел и Министерством финансов Израиля. Посольство надеется, что это не нанесет вреда интересам белорусских граждан и никак не отразится на отношениях Беларуси и Израиля, — сообщили в дипмиссии, еще раз подчеркнув, что это конфликт между двумя израильскими министерствами.
Забастовка началась 30 октября, и пока неизвестно, сколько она продлится.
Как поясняет израильский
Напомним, это не первая забастовка МИД Израиля. В 2013 году посольства Израиля по всему миру, в том числе в Беларуси,
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Посольства и консульства Израиля с 30 октября закрываются по всему миру. Причина - забастовка из-за решения Минфина Израиля урезать расходы на содержание...
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