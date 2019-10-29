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Посольства Израиля временно закрылись по всему миру из-за забастовки. И в Беларуси тоже

30.10.2019 12:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посольства и консульства Израиля с 30 октября закрываются по всему миру. Причина — забастовка из-за решения Минфина Израиля урезать расходы на содержание диппредставительств. Свою работу временно прекратили посольства в России, США, Канаде и Украине. Посольство Израиля в Беларуси также бастует, об этом TUT.BY сообщили в дипмиссии.


Фото: Reuters

— Посольство Израиля в Беларуси закрыто в связи с забастовкой израильского МИД, вызванной конфликтом между Министерством иностранных дел и Министерством финансов Израиля. Посольство надеется, что это не нанесет вреда интересам белорусских граждан и никак не отразится на отношениях Беларуси и Израиля, — сообщили в дипмиссии, еще раз подчеркнув, что это конфликт между двумя израильскими министерствами.

Забастовка началась 30 октября, и пока неизвестно, сколько она продлится.

Как поясняет израильский 9 канал, о забастовке объявили сотрудники МИДа и Минобороны Израиля. Их недовольство вызвано решением Минфина сократить расходы на содержание дипломатов и военных атташе по всему миру. Как сообщает The Times of Israel, Минфин хочет применить новые правила отчетности задним числом, из-за чего чиновники будут должны возместить тысячи долларов.

Напомним, это не первая забастовка МИД Израиля. В 2013 году посольства Израиля по всему миру, в том числе в Беларуси, уже прекращали работу в связи с трудовым конфликтом: МИД пытался добиться улучшения уровня оплаты и условий службы израильских дипломатов за рубежом, а также структурных изменений в самом министерстве. В 2014 году забастовка повторилась.

 
 
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Посольства и консульства Израиля с 30 октября закрываются по всему миру. Причина - забастовка из-за решения Минфина Израиля урезать расходы на содержание...
 
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