Посольства Израиля временно закрылись по всему миру из-за забастовки. И в Беларуси тоже

Источник материала: Tut.by

Посольства и консульства Израиля с 30 октября закрываются по всему миру. Причина — забастовка из-за решения Минфина Израиля урезать расходы на содержание диппредставительств. Свою работу временно прекратили посольства в России, США, Канаде и Украине. Посольство Израиля в Беларуси также бастует, об этом TUT.BY сообщили в дипмиссии.



Фото: Reuters

— Посольство Израиля в Беларуси закрыто в связи с забастовкой израильского МИД, вызванной конфликтом между Министерством иностранных дел и Министерством финансов Израиля. Посольство надеется, что это не нанесет вреда интересам белорусских граждан и никак не отразится на отношениях Беларуси и Израиля, — сообщили в дипмиссии, еще раз подчеркнув, что это конфликт между двумя израильскими министерствами.

Забастовка началась 30 октября, и пока неизвестно, сколько она продлится.

Как поясняет израильский 9 канал , о забастовке объявили сотрудники МИДа и Минобороны Израиля. Их недовольство вызвано решением Минфина сократить расходы на содержание дипломатов и военных атташе по всему миру. Как сообщает The Times of Israel, Минфин хочет применить новые правила отчетности задним числом, из-за чего чиновники будут должны возместить тысячи долларов.

Напомним, это не первая забастовка МИД Израиля. В 2013 году посольства Израиля по всему миру, в том числе в Беларуси, уже прекращали работу в связи с трудовым конфликтом: МИД пытался добиться улучшения уровня оплаты и условий службы израильских дипломатов за рубежом, а также структурных изменений в самом министерстве. В 2014 году забастовка повторилась .