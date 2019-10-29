ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Почему заложен такой рост - непонятно». Эксперт удивлен курсом доллара, из которого считали бюджет

30.10.2019 13:19 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бюджет Беларуси на 2020 год рассчитан из вполне консервативных параметров, к примеру, прирост ВВП заложен на уровне 1,9%. Среднегодовой курс доллара при этом обозначен на уровне 2,2447 рубля за доллар. «Почему такой рост заложен — абсолютно непонятно», — заявил журналистам старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

— Заявленная цифра — это среднегодовой курс, то есть к концу 2020 года это означает, по грубым подсчетам, рост доллара к рублю почти на 20%, — отметил эксперт. — Возможно, это просто очень консервативная оценка. Но она чревата проблемами, с которыми в нынешнем году столкнулась Украина — гривна оказалась заметно крепче плана, и это создает проблему при конвертации валютных доходов в национальную валюту.

В среду, 30 октября, доллар стоил 2,0555 рубля. И с начала нынешнего года рубль укрепился на 4,8% к доллару, к евро — на 7,9%. 

— Это укрепление — результат политики макроэкономической стабильности. Отказ от нее ради роста, о чем периодически говорят, к примеру, из Администрации президента, может нас оставить и без роста, и без стабильности, — предупреждает Вадим Иосуб.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К концу 2020 года, по грубым подсчетам, рост доллара к рублю составит около 20%.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Посольства Израиля временно закрылись по всему миру из-за забастовки. И в Беларуси тоже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика