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«Почему заложен такой рост - непонятно». Эксперт удивлен курсом доллара, из которого считали бюджет
30.10.2019 13:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бюджет Беларуси на 2020 год рассчитан из
— Заявленная цифра — это среднегодовой курс, то есть к концу 2020 года это означает, по грубым подсчетам, рост доллара к рублю почти на 20%, — отметил эксперт. — Возможно, это просто очень консервативная оценка. Но она чревата проблемами, с которыми в нынешнем году столкнулась Украина — гривна оказалась заметно крепче плана, и это создает проблему при конвертации валютных доходов в национальную валюту.
В среду, 30 октября, доллар стоил 2,0555 рубля. И с начала нынешнего года рубль укрепился на 4,8% к доллару, к евро — на 7,9%.
— Это укрепление — результат политики макроэкономической стабильности. Отказ от нее ради роста, о чем периодически говорят, к примеру, из Администрации президента, может нас оставить и без роста, и без стабильности, — предупреждает Вадим Иосуб.
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К концу 2020 года, по грубым подсчетам, рост доллара к рублю составит около 20%.
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