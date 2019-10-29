«Почему заложен такой рост - непонятно». Эксперт удивлен курсом доллара, из которого считали бюджет

Источник материала: Tut.by

Бюджет Беларуси на 2020 год рассчитан из вполне консервативных параметров , к примеру, прирост ВВП заложен на уровне 1,9%. Среднегодовой курс доллара при этом обозначен на уровне 2,2447 рубля за доллар. «Почему такой рост заложен — абсолютно непонятно», — заявил журналистам старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

— Заявленная цифра — это среднегодовой курс, то есть к концу 2020 года это означает, по грубым подсчетам, рост доллара к рублю почти на 20%, — отметил эксперт. — Возможно, это просто очень консервативная оценка. Но она чревата проблемами, с которыми в нынешнем году столкнулась Украина — гривна оказалась заметно крепче плана, и это создает проблему при конвертации валютных доходов в национальную валюту.

В среду, 30 октября, доллар стоил 2,0555 рубля. И с начала нынешнего года рубль укрепился на 4,8% к доллару, к евро — на 7,9%.

— Это укрепление — результат политики макроэкономической стабильности. Отказ от нее ради роста, о чем периодически говорят, к примеру, из Администрации президента, может нас оставить и без роста, и без стабильности, — предупреждает Вадим Иосуб.