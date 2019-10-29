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УКС Советского района предложил квартиры в доме на Восточной. Цена «однушки» с машиноместом для неочередников — 3 250 рублей

30.10.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Советского района предложил квартиры в доме на Восточной. Цена «однушки» с машиноместом для неочередников — 3 250 рублей

Строительство многоквартирных жилых домов №№ 36, 38 по генплану с подземной гараж-стоянкой ведется на месте сносимых одноэтажных двухквартирных жилых домов в 3-м пер. Полиграфическом и 4-м пер. Полиграфическом.

Жилые монолитно-каркасные дома с заполнением наружных стен ячеистобетонными блоками сблокированы, имеют прямоугольную форму и общий внутренний двор.

УКС Советского района предложил квартиры в доме на Восточной. Цена «однушки» с машиноместом для неочередников — 3 250 рублей

Дом № 36 по генплану со стороны 3-го пер. Полиграфического двухсекционный 5-этажный и рассчитан на 46 квартир, из них 12 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 16 — трехкомнатных.

Дом № 38 по генплану со стороны 4-го Полиграфического переулка запроектирован 3-секционным 6−7-этажным и рассчитан на 70 квартир, из них 20 однокомнатных, 38 двухкомнатных и 12 — трехкомнатных.

Между домами расположена гараж-стоянка на 82 машиноместа (всего 99 парковочных мест). 17 машиномест находятся на открытой территории, 82 — в подземном паркинге.

УКС Советского района предложил квартиры в доме на Восточной. Цена «однушки» с машиноместом для неочередников — 3 250 рублей

Строительство домов начато в IV квартале 2017 года. Объект планируется к сдаче в IV квартале 2019 года.

Согласно проектной декларации гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:

— 6 однокомнатных квартир  общей площадью от 33,89 до 79,88 кв.м, расположенные на 6-м и 7-м этажах, с машиноместами в подземном паркинге. Купить новую квартиру в Минске у застройщика можно за 3 250 рублей.

УКС Советского района предложил квартиры в доме на Восточной. Цена «однушки» с машиноместом для неочередников — 3 250 рублей

Платеж вносится в размере 100% от общей стоимости объекта долевого строительства в течение 5 банковских дней с даты регистрации договора в Мингорисполкоме.

Подать заявление на строительство квартиры с машиноместом можно будет с 5 ноября текущего года.

УКС Советского района предложил квартиры в доме на Восточной. Цена «однушки» с машиноместом для неочередников — 3 250 рублей

Первая проектная декларация по дому вышла 9 января 2019 года. Тогда застройщик предлагал двух- и трехкомнатные квартиры для очередников и неочередников со 2-го по 5-й этаж.

Очередники могли купить квартиру за 1860 руб./кв.м, неочередники— за 865 долларов США в эквиваленте при условии рассрочки платежа до июня 2019 года. Стоимость машиноместа для двух категорий граждан была одинаковая и составляла 53.300 рублей.

Для неочередников также предлагались 10 квартир без машиномест на первом этаже дома по 980 долл./кв.м.

Сами дома в январе выглядели вот так.


УКС Советского района предложил квартиры в доме на Восточной. Цена «однушки» с машиноместом для неочередников — 3 250 рублей

14 января этого года УКС в своем офисе стал принимать заявления на строительство квартир в доме. Жилые помещения пользовались повышенным спросом. Для того, чтобы купить желанные метры, люди дежурили под дверями УКСа 5 дней.


УКС Советского района предложил квартиры в доме на Восточной. Цена «однушки» с машиноместом для неочередников — 3 250 рублей

УКС Советского района предложил квартиры в доме на Восточной. Цена «однушки» с машиноместом для неочередников — 3 250 рублей
 
Теги: Минск
 
 
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УКС Советского района предложил однокомнатные квартиры в доме с подземной гараж-стоянкой в квартале 3-го переулка Полиграфического — ул. Восточной — 4-го переулка...
 
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