Белорусские онлайн-ритейлеры хотят через Москву получить право торговать алкоголем и сигаретами

Источник материала: Tut.by

Недавно созданная в Беларуси Ассоциации предприятий онлайн-торговли (АПОТ) предложила создать единый для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перечень товаров, реализация которых через интернет запрещена. При этом, по мнению белорусской стороны, в черном списке должны находиться минимум товаров. Это следует из сообщения АПОТ.



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28 октября в Москве в Евразийской экономической комиссии прошло заседание рабочей группы по созданию условий для развития цифровой экосистемы торговли в ЕАЭС. Директор АПОТ Артур Карпович предложил гармонизировать условия ведения бизнеса в странах Союза. Он привел следующие примеры.

В настоящее время в России, Армении и Казахстане реализация ювелирных изделий через интернет-магазины разрешена, а в Беларуси действует запрет. В Казахстане можно онлайн приобрести алкоголь, а в других странах — нет. Аналогично и с жидкостью для электронных сигарет с никотином.

АПОТ предложила перечень запрещенных для интернет-торговли товаров максимально сократить, оставив, например, рецептурные лекарства.

В ассоциации назвали запрет на продажу многих товаров «пережитками прошлого» и предложили в ближайшее время от них избавиться.

Сейчас в России прорабатывается возможность разрешить онлайн-продажу алкоголя и лекарств в несколько этапов начиная с 1 января 2020 года.

Ранее все попытки белорусских бизнесменов получить право на онлайн-торговлю алкоголем, сигаретами, лекарствами и драгоценностями не увенчались успехом.

Артур Карпович также высказал озабоченность отсутствием статистической отчетности для интернет-магазинов, из-за чего, например, сложно узнать долю товаров производства ЕАЭС.

По мнению АПОТ, решение данных вопросов позволит упростить условия ведения бизнеса, сделав их равными для всех членов ЕАЭС, и создаст дополнительные рабочие места.

Ассоциация предприятий онлайн-торговли Беларуси была зарегистрирована в августе 2019 года. Ее возглавил Артур Карпович, ранее работавший на руководящих должностях в Комитете госконтроля, Аппарате Совмина и Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Основной целью АПОТ является представление интересов предпринимателей, имеющих отношение к интернет-торговле, в органах власти, выработка предложений по оптимизации осуществления условий ведения данного бизнеса, обмен опытом с подобного рода бизнес-сообществами других стран. Сейчас членами АПОТ являются «Проект Дилбай», интернет-магазины «Евроопта» , «Бремино Групп», «Менюбай».