Лукашенко собирается прорубить «окно в Европу» через Австрию и Латвию

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сообщил, что после Австрии с официальным визитом собирается посетить Латвию. Об этом он рассказал, общаясь с журналистами во время посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, пишет пресс-служба президента.

Журналисты поинтересовались, каких результатов в плане развития торгово-экономического сотрудничества ожидает Александр Лукашенко от зарубежных визитов.

— Попал ты (журналист, задававший вопрос. — Прим.) в плен наших чиновников и их стиля работы. Посему-то все вешают это на президента (может быть, это и надо было бы когда-то). Я просто хочу сказать, чтобы все услышали: дело президента (со времен Петра I еще) — прорубить окно туда, куда мы считаем нужным. Если президент приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, сейчас в Австрию, потом в Латвию, мы договаривались, это значит: президент должен дорогу проложить туда. А следом должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию, кто должен там покупать и так далее. Вот моя задача, — сказал Лукашенко.

При этом он посетовал: порой прорубишь окно, проложишь дорогу, а начальники не стремятся туда идти.

— Поэтому приходится еще раз туда ехать договариваться, уже начинаю торговать за других. А потом смотрю: если не шевелятся, так надо их на покой отправлять или еще куда-нибудь, — отметил Александр Лукашенко.

— Австрия, Латвия и другие страны — это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того: кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги, — заявил он.

Напомним, на прошлой неделе федеральный президент Австрии Александр ван дер Беллен направил официальное приглашение белорусскому президенту Александру Лукашенко посетить Вену с официальным визитом в ноябре этого года. Как уже сообщал TUT.BY со ссылкой на источники в дипломатических кругах, визит Лукашенко в Вену может состояться 12 ноября.

На протяжении длительного времени поездки в Европу были невозможны для Лукашенко из-за введенных в отношении него и ряда белорусских чиновников санкций. После снятия санкций в 2016 году президент Беларуси совершил визит в Италию и Ватикан.

После Лукашенко еще несколько раз приглашали в ЕС на различные мероприятия, однако визиты не состоялись. Белорусская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что не видит необходимости в «визитах ради визита».