«Полноценный отпуск - в другой жизни». Лукашенко вновь едет в ОАЭ «обмакнуть ноги в залив»

Источник материала: Tut.by

В ближайшее время Александр Лукашенко посетит Объединенные Арабские Эмираты. Помимо рабочих встреч он на несколько дней отойдет «от повседневной жизни». Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.



Фото: president.gov.by

Лукашенко рассказал, что «в ряде стран Ближнего Востока предпочитают работать не по государственной линии, а через членов [правящей] семьи, хоть в Беларуси это и не принято». «Поэтому у меня старший сын в роли помощника постоянно курирует эти сферы. И они на это идут», — сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что особенно с ОАЭ удалось выстроить хорошие отношения, недавно Беларусь с визитом посещал наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. Александр Лукашенко, в частности, рассказал о предложении руководства ОАЭ инвестировать в сельское хозяйство Беларуси и организовать закупки продукции. «Они готовы у нас инвестировать, расширять свое присутствие. Надо это закреплять», — сказал президент.

Глава государства добавил, что предстоящая поездка на Ближний Восток также станет для него возможностью на несколько дней отойти от повседневной жизни. «Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот [Персидский] залив. Отпуск не получится. У президента нет заместителей», — сказал Лукашенко. «Хотелось бы побывать в отпуске, как все. Полноценный отпуск — хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни», — добавил он.

Стоит отметить, что уже несколько лет во время осенних школьных каникул Александр Лукашенко гостит в ОАЭ. Компанию президенту в поездках составляют люди из ближайшего окружения. Приглашает семью Лукашенко наследный принц Абу-Даби.

В конце 2016 года стало известно, что структуры, связанные с правящей семьей ОАЭ, построят в Минске на месте «БелЭкспо» и 2-й больницы деловой центр, отель, рестораны и бутики. Семье наследного принца Абу-Даби выделен огромный участок в Логойском районе.

В хороших отношениях с шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном находится и старший сын президента Беларуси. Виктор Лукашенко уже много лет посещает автогонки «Формулы-1» в Абу-Даби по приглашению правящей семьи эмирата.