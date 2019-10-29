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В Беларуси ограничили дополнительные платежи и штрафы по микрозаймам

30.10.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси ограничили дополнительные платежи и штрафы по микрозаймам
Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 октября подписал указ № 394 «О предоставлении и привлечении займов». Документ направлен на совершенствование законодательства в сфере осуществления микрофинансовой деятельности. Это позволит расширить инструменты микрофинансирования для развития предпринимательства и повысить уровень защищенности потребителей таких услуг.

Документом утвержден порядок создания некоммерческих микрофинансовых организаций в форме потребительского кооператива и их функционирования. Для повышения доступности микрофинансирования расширен перечень лиц, которые могут быть членами потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи. Расширяется перечень разрешенных для ломбардов видов деятельности.

Указом предоставлена возможность выдачи микрозаймов под залог движимого имущества юридическим лицам, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет 50% и более, оказывающим бытовые услуги населению и зарегистрированным в сельской местности, а также юридическим лицам, осуществляющим скупку драгметаллов у населения для пополнения Госфонда драгметаллов и драгкамней.

Об особенностях принятого указа рассказали специалисты во время пресс-конференции в пресс-центре БелТА.

 
 
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> Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 октября подписал указ № 394 «О предоставлении и привлечении займов». Документ направлен на совершенствование...
 
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