|
В Беларуси ограничили дополнительные платежи и штрафы по микрозаймам
30.10.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Документом утвержден порядок создания некоммерческих микрофинансовых организаций в форме потребительского кооператива и их функционирования. Для повышения доступности микрофинансирования расширен перечень лиц, которые могут быть членами потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи.
Указом предоставлена возможность выдачи микрозаймов под залог движимого имущества юридическим лицам, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет 50% и более, оказывающим бытовые услуги населению и зарегистрированным в сельской местности, а также юридическим лицам, осуществляющим скупку драгметаллов у населения для пополнения Госфонда драгметаллов и драгкамней.
Об особенностях принятого указа рассказали специалисты во время пресс-конференции в пресс-центре БелТА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 октября подписал указ № 394 «О предоставлении и привлечении займов». Документ направлен на совершенствование...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)