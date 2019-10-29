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Временная поверенная США встретилась с Засем по поводу размещения американских военных в Литве
30.10.2019 16:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур встретилась с секретарем Совета безопасности Станиславом Засем, чтобы обсудить развертывание дополнительных военных контингентов США вблизи границ Беларуси. Об этом TUT.BY рассказали в посольстве США в Минске.
Встреча состоялась во вторник, 29 октября, по инициативе американской стороны. На встрече Мур и Зась обсудили вопросы белорусско-американского взаимодействия, проблемы международной и региональной безопасности в контексте планов развертывания дополнительных военных контингентов США вблизи границ Беларуси.
Временная поверенная в делах США подробно проинформировала о планах проведения операции «Атлантическая решимость» и учения «Защитник Европы — 2020», о составе и численности привлекаемых сил и средств, а также сроках их возвращения к местам постоянной дислокации.
Стороны также обменялись мнениями о положении в сфере контроля над вооружениями и укреплении мер доверия и безопасности.
Что происходит
Напомним, весной следующего года в Литве пройдут крупномасштабные учения НАТО «Атлантическая решимость». До их старта еще полгода, но тяжелая бронетехника: американские танки «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли» — уже прибыли на полигон Пабраде, который находится примерно в 15 километрах от границы с Беларусью.
Также в октябре в Литву
Литва заверила Минск, что нет «никаких военных или иных угроз суверенитету Беларуси, по крайней мере с западной стороны».
Но президент Беларуси Александр Лукашенко
Как
По словам министра, будет усилена государственная граница, увеличена численность сухопутного контингента на литовском направлении. Также предпринимается ряд информационных и дипломатических мер, что, по его словам, «позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы».
«Я уверен, что эти меры, которые будут проводиться, абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории, и они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле эту ситуацию и обстановку», — констатировал Андрей Равков.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
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Дженнифер Мур подробно проинформировала о планах проведения операции «Атлантическая решимость» и учения «Защитник Европы - 2020», о составе и численности...
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