ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Временная поверенная США встретилась с Засем по поводу размещения американских военных в Литве

30.10.2019 16:02 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур встретилась с секретарем Совета безопасности Станиславом Засем, чтобы обсудить развертывание дополнительных военных контингентов США вблизи границ Беларуси. Об этом TUT.BY рассказали в посольстве США в Минске.


Фото: пресс-служба Минобороны Литвы

Встреча состоялась во вторник, 29 октября, по инициативе американской стороны. На встрече Мур и Зась обсудили вопросы белорусско-американского взаимодействия, проблемы международной и региональной безопасности в контексте планов развертывания дополнительных военных контингентов США вблизи границ Беларуси.

Временная поверенная в делах США подробно проинформировала о планах проведения операции «Атлантическая решимость» и учения «Защитник Европы — 2020», о составе и численности привлекаемых сил и средств, а также сроках их возвращения к местам постоянной дислокации.

Стороны также обменялись мнениями о положении в сфере контроля над вооружениями и укреплении мер доверия и безопасности.

Что происходит

Напомним, весной следующего года в Литве пройдут крупномасштабные учения НАТО «Атлантическая решимость». До их старта еще полгода, но тяжелая бронетехника: американские танки «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли» — уже прибыли на полигон Пабраде, который находится примерно в 15 километрах от границы с Беларусью.

Также в октябре в Литву прибудет батальон сухопутных войск США, в составе которого более 500 военнослужащих. Всего, по данным белорусской стороны, в учениях примут участие 40 тысяч человек.

Литва заверила Минск, что нет «никаких военных или иных угроз суверенитету Беларуси, по крайней мере с западной стороны».

Но президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совбезу и Минобороны продумать реакцию на переброску американских военных на литовский полигон.

Как заявил после совещания у президента министр обороны Беларуси Андрей Равков, наша страна предпримет в этой связи ряд ответных мер.

По словам министра, будет усилена государственная граница, увеличена численность сухопутного контингента на литовском направлении. Также предпринимается ряд информационных и дипломатических мер, что, по его словам, «позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы».

«Я уверен, что эти меры, которые будут проводиться, абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории, и они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле эту ситуацию и обстановку», — констатировал Андрей Равков.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Беларуси нет причин для беспокойства в связи с учениями НАТО в Литве в непосредственной близости от белорусской границы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дженнифер Мур подробно проинформировала о планах проведения операции «Атлантическая решимость» и учения «Защитник Европы - 2020», о составе и численности...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Про бизнес» и Альфа-Банк создали платформу-акселератор для малого бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика