Временная поверенная США встретилась с Засем по поводу размещения американских военных в Литве

Источник материала: Tut.by

Временная поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур встретилась с секретарем Совета безопасности Станиславом Засем, чтобы обсудить развертывание дополнительных военных контингентов США вблизи границ Беларуси. Об этом TUT.BY рассказали в посольстве США в Минске.



Фото: пресс-служба Минобороны Литвы

Встреча состоялась во вторник, 29 октября, по инициативе американской стороны. На встрече Мур и Зась обсудили вопросы белорусско-американского взаимодействия, проблемы международной и региональной безопасности в контексте планов развертывания дополнительных военных контингентов США вблизи границ Беларуси.

Временная поверенная в делах США подробно проинформировала о планах проведения операции «Атлантическая решимость» и учения «Защитник Европы — 2020», о составе и численности привлекаемых сил и средств, а также сроках их возвращения к местам постоянной дислокации.

Стороны также обменялись мнениями о положении в сфере контроля над вооружениями и укреплении мер доверия и безопасности.

Что происходит

Напомним, весной следующего года в Литве пройдут крупномасштабные учения НАТО «Атлантическая решимость». До их старта еще полгода, но тяжелая бронетехника: американские танки «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли» — уже прибыли на полигон Пабраде, который находится примерно в 15 километрах от границы с Беларусью.

Также в октябре в Литву прибудет батальон сухопутных войск США, в составе которого более 500 военнослужащих. Всего, по данным белорусской стороны, в учениях примут участие 40 тысяч человек.

Литва заверила Минск, что нет «никаких военных или иных угроз суверенитету Беларуси, по крайней мере с западной стороны».

Но президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совбезу и Минобороны продумать реакцию на переброску американских военных на литовский полигон.

Как заявил после совещания у президента министр обороны Беларуси Андрей Равков, наша страна предпримет в этой связи ряд ответных мер.

По словам министра, будет усилена государственная граница, увеличена численность сухопутного контингента на литовском направлении. Также предпринимается ряд информационных и дипломатических мер, что, по его словам, «позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы».

«Я уверен, что эти меры, которые будут проводиться, абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории, и они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле эту ситуацию и обстановку», — констатировал Андрей Равков.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что у Беларуси нет причин для беспокойства в связи с учениями НАТО в Литве в непосредственной близости от белорусской границы.