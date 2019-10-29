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«Про бизнес» и Альфа-Банк создали платформу-акселератор для малого бизнеса

30.10.2019 16:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Про бизнес» и Альфа-Банк создали платформу-акселератор для малого бизнеса. Об этом директор портала «Про бизнес» Виталий Волянюк и руководитель проектов по развитию массового бизнеса Альфа-Банка (Беларусь) Ольга Солоненко сообщили сегодня на совместной пресс-конференции в Альфа-Бизнес Хабе. Менторами-партнерами проекта стали инвестиционные компании «Зубр Капитал» и Quattro Capital, а также сообщество бизнес-ангелов Angels Band. Информационными партнерами выступили эксперты Европейского банка реконструкции и развития.

Виталий Волянюк

«Основная идея платформы, которую мы назвали Витамин А, собрать в одном месте все ресурсы и лучшую экспертизу для здоровья и роста бизнеса, — комментирует Виталий Волянюк. — Платформа будет состоять из двух уровней. Первый — базовый, на нем участники будут получать по подписке образовательные материалы от наших экспертов по всем основным блокам бизнеса — менеджмент, управление персоналом, маркетинг, продажи, финансы, право — с возможностью задавать экспертам конкретные вопросы и получать ответы в формате вебинара, статьи или живого мастер-класса. Также участники базового уровня Витамина А смогут пользоваться всеми необходимыми финансовыми и нефинансовыми сервисами Альфа-Банка. Стоимость подписки на базовый уровень будет доступна для любого бизнеса, в том числе, начинающих предпринимателей. Второй уровень — это уровень „ТОП“. Попасть на него компании малого бизнеса смогут бесплатно, пройдя через конкурсный отбор. Критериями будут финансовые показатели и их динамика, деловая грамотность — знания по основным аспектам бизнеса, плюс предыдущая активность кандидата на базовом уровне. Те, кто пройдут отбор и попадут на уровень „ТОП“, смогут получить личные консультации от наших менторов и экспертов, а также возможность привлечь инвестиции в свой бизнес».

«Знание основ менеджмента, маркетинга, управления персоналом, владение информацией о современных инструментах автоматизации и систематизации ведения бизнеса являются основой в современной деловой среде. Парадоксально, но факт: при наличии огромного количества бесплатных сервисов, не у всех предпринимателей в 2019 году есть, например, CRM-система. С помощью Витамина А мы будем доносить важность регулярного бизнес-образования, создадим сообщество интеллектуального бизнеса», — поясняет цели платформы ее куратор со стороны Альфа-Банка Ольга Солоненко.

«Мы также исходим из принципа рractice what you preach — практикуй, то что проповедуешь. Поэтому вместе с участниками Витамина А мы сами будем учиться, вместе создавать лучшую версию платформы и себя», — подчеркивает представитель Альфа-Банка.

По словам Сергея Рябухина, заместителя генерального директора, управляющего партнера «Зубр Капитал», в проекте Витамин А есть большие возможности для компаний и инвесторов, «поскольку каждый сможет получить то, что хочет: бизнесы — компетенции и финансирование, а инвесторы — доступ к качественным проектам, нацеленным на рост».

«Мы как инвестиционная компания всегда находимся в поиске новых быстрорастущих и технологичных компаний. Поскольку частный бизнес в Беларуси достаточно молодой, мы видим большую пользу в самых разных образовательных программах и проектах, особенно созданных во взаимодействии с другими сильными представителями образовательной, финансовой и инвестиционной сферы», — говорит Рябухин.

По мнению Юрия Серикова, ведущего банкира ЕББР в Беларуси, локальный и международный опыт участников и партнеров проекта «поможет взглянуть на бизнес с разных, не всегда очевидных сторон, а компетенции, которыми готовы делиться партнеры, окажутся настоящим витамином роста для бизнеса».

Авторы проекта сообщают что, прием участников на базовый уровень Витамина А начинается уже с ноября этого года. Первый отбор кандидатов на топовый уровень платформы стартует в апреле 2020.

 
 
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«Про бизнес» и Альфа-Банк создали платформу-акселератор для малого бизнеса. Об этом директор портала «Про бизнес» Виталий Волянюк и руководитель проектов по...
 
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