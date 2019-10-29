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«Про бизнес» и Альфа-Банк создали платформу-акселератор для малого бизнеса
30.10.2019 16:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Про бизнес» и Альфа-Банк создали платформу-акселератор для малого бизнеса. Об этом директор портала «Про бизнес» Виталий Волянюк и руководитель проектов по развитию массового бизнеса Альфа-Банка (Беларусь) Ольга Солоненко сообщили сегодня на совместной пресс-конференции в Альфа-Бизнес Хабе. Менторами-партнерами проекта стали инвестиционные компании «Зубр Капитал» и Quattro Capital, а также сообщество бизнес-ангелов Angels Band. Информационными партнерами выступили эксперты Европейского банка реконструкции и развития.
«Основная идея платформы, которую мы назвали
«Знание основ менеджмента, маркетинга, управления персоналом, владение информацией о современных инструментах автоматизации и систематизации ведения бизнеса являются основой в современной деловой среде. Парадоксально, но факт: при наличии огромного количества бесплатных сервисов, не у всех предпринимателей в 2019 году есть, например, CRM-система. С помощью Витамина А мы будем доносить важность регулярного бизнес-образования, создадим сообщество интеллектуального бизнеса», — поясняет цели платформы ее куратор со стороны Альфа-Банка Ольга Солоненко.
«Мы также исходим из принципа рractice what you preach — практикуй, то что проповедуешь. Поэтому вместе с участниками Витамина А мы сами будем учиться, вместе создавать лучшую версию платформы и себя», — подчеркивает представитель Альфа-Банка.
По словам Сергея Рябухина, заместителя генерального директора, управляющего партнера «Зубр Капитал», в проекте Витамин А есть большие возможности для компаний и инвесторов, «поскольку каждый сможет получить то, что хочет: бизнесы — компетенции и финансирование, а инвесторы — доступ к качественным проектам, нацеленным на рост».
«Мы как инвестиционная компания всегда находимся в поиске новых быстрорастущих и технологичных компаний. Поскольку частный бизнес в Беларуси достаточно молодой, мы видим большую пользу в самых разных образовательных программах и проектах, особенно созданных во взаимодействии с другими сильными представителями образовательной, финансовой и инвестиционной сферы», — говорит Рябухин.
По мнению Юрия Серикова, ведущего банкира ЕББР в Беларуси, локальный и международный опыт участников и партнеров проекта «поможет взглянуть на бизнес с разных, не всегда очевидных сторон, а компетенции, которыми готовы делиться партнеры, окажутся настоящим витамином роста для бизнеса».
Авторы проекта сообщают что, прием участников на базовый уровень
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«Про бизнес» и Альфа-Банк создали платформу-акселератор для малого бизнеса. Об этом директор портала «Про бизнес» Виталий Волянюк и руководитель проектов по...
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