ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бюджет прожиточного минимума вырос. Как с 1 ноября будут выплачивать пособия?

30.10.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Бюджет прожиточного минимума вырос. Как с 1 ноября будут выплачивать пособия?

С 1 ноября в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее – БПМ), который составит 231,83 рубля, пособия семьям, воспитывающим детей, зависящие от данного показателя, будут выплачиваться в следующих размерах:
 
— единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка — 10 БПМ — 2 318,30 рубля; при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ — 3 245,62 рубля;
— пособие женщинам, ставшим на учет в организации здравоохранения Республики Беларусь до 12-недельного срока беременности — 1 БПМ — 231,83 рубля;

 ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет – 50 процентов БПМ – 115,92 рубля. (Пособие назначается на семью одно, независимо от количества детей старше 3 лет, воспитываемых в семье);

 ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (в которых: воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет; воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный вирусом иммунодефицита человека; отец (отчим) проходит срочную военную или альтернативную службу; оба родителя являются инвалидами I или II группы, а также, если один родитель является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним) составит:
 
на ребенка-инвалида старше 3 лет – 70 процентов БПМ – 162,28 рубля;
на остальных детей старше 3 лет в таких семьях – 50 процентов БПМ — 115,92 рубля.
 
Лицам, одновременно имеющим право на пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет и на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, назначается и выплачивается один вид пособия по их выбору.
 
Ежемесячные пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, которые перерассчитываются с 1 февраля и с 1 августа и зависят от среднемесячной заработной платы работников в республике, будут выплачиваться в прежних размерах:
 
на первого ребенка – 376,11 рубля,

на второго и последующих детей – 429,84 рубля,

на ребенка-инвалида – 483,57 рубля.
 
Один из родителей, в семье которого воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, имеет право на дополнительный свободный от работы день в месяц с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств государственного социального страхования.
Гродненское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
https://grodnonews.by
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 ноября в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее – БПМ), который составит 231,83 рубля, пособия семьям, воспитывающим...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси ограничили дополнительные платежи и штрафы по микрозаймам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика