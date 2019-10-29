Бюджет прожиточного минимума вырос. Как с 1 ноября будут выплачивать пособия?

Источник материала: Вороновская газета





С 1 ноября в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее – БПМ), который составит 231,83 рубля, пособия семьям, воспитывающим детей, зависящие от данного показателя, будут выплачиваться в следующих размерах:

— единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка — 10 БПМ — 2 318,30 рубля; при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ — 3 245,62 рубля;

— пособие женщинам, ставшим на учет в организации здравоохранения Республики Беларусь до 12-недельного срока беременности — 1 БПМ — 231,83 рубля;

— ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет – 50 процентов БПМ – 115,92 рубля. (Пособие назначается на семью одно, независимо от количества детей старше 3 лет, воспитываемых в семье);

— ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (в которых: воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет; воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный вирусом иммунодефицита человека; отец (отчим) проходит срочную военную или альтернативную службу; оба родителя являются инвалидами I или II группы, а также, если один родитель является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним) составит:

на ребенка-инвалида старше 3 лет – 70 процентов БПМ – 162,28 рубля;

на остальных детей старше 3 лет в таких семьях – 50 процентов БПМ — 115,92 рубля.

Лицам, одновременно имеющим право на пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет и на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, назначается и выплачивается один вид пособия по их выбору.

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, которые перерассчитываются с 1 февраля и с 1 августа и зависят от среднемесячной заработной платы работников в республике, будут выплачиваться в прежних размерах:

на первого ребенка – 376,11 рубля,

на второго и последующих детей – 429,84 рубля,

на ребенка-инвалида – 483,57 рубля.

Один из родителей, в семье которого воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, имеет право на дополнительный свободный от работы день в месяц с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств государственного социального страхования.

Гродненское областное управление Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь https://grodnonews.by